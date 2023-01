Canfor met fin à ses opérations à Chetwynd, en Colombie-Britannique

Le géant forestier Canfor a confirmé mercredi la fermeture de sa scierie et de ses usines de granulés de bois à Chetwynd, à plus de 300 km au nord-est de Prince George.

Canfor n’a pas précisé le nombre d’employés touchés dans la communauté de Chetwynd, qui abrite 3000 personnes.

Le géant forestier va aussi temporairement fermer une autre scierie située à Houston, à 300 km à l’ouest de Prince George.

Canfor souhaite transformer la scierie pour qu’elle soit plus compétitive sur le marché international et qu’elle puisse offrir des produits de qualité provenant de bois durable de la région.

Cette annonce survient alors que Canfor a déjà annoncé, la semaine dernière, la fin de la chaîne de fabrication de pâtes et papiers de l'une de ses usines à Prince George. Au total, 300 emplois ont été perdus.

Une pénurie de fibre de bois

Le président de Canfor, Don Kayne, affirme que la pénurie de fibre de bois à long terme a un impact sur ses opérations.

« Notre objectif c’est que la production de notre usine corresponde à la quantité de fibre de bois disponible sur le marché afin d’améliorer notre compétitivité et assurer notre fonctionnement pendant les cycles du marché. » — Une citation de Don Kayne, président de Canfor

Plusieurs compagnies forestières estiment que la pénurie de fibre de bois est notamment causée par le dendroctone du pin, les feux de forêt et les pratiques de gestion forestière employées par les entreprises qui misent sur la rentabilité à court terme plutôt que sur le développement durable à long terme.

D’autres compagnies forestières en Colombie-Britannique ont également réduit leurs opérations. Plus tôt cette semaine, Tolko Industries et Sinclair Forest Products ont fermé temporairement des scieries, touchant ainsi plus de 700 employés.

La province réagit

Dans un communiqué publié en fin de journée, mercredi, le ministre des Forêts, Bruce Ralston, affirme que la priorité de son ministère est de soutenir les travailleurs et les familles touchés par la fermeture de la scierie et de l'usine de granulés de Chetwynd et la fermeture temporaire de l'usine de Houston.

Il ajoute que des équipes de soutien seront sur place pour aider les travailleurs à obtenir les services dont ils ont besoin.

Nous saluons les projets de Canfor qui souhaite bâtir une usine moderne et compétitive à Houston , précise le ministre Ralston. Ceci assurera le maintien de bons emplois dans la région et s'aligne avec l'objectif de notre gouvernement d'offrir des produits de grande qualité à partir de l'approvisionnement durable en bois.

Au cours des dernières semaines, la Colombie-Britannique a notamment mis en place un nouveau fonds de 90 millions de dollars pour créer de nouveaux emplois dans l’industrie forestière.

Victoria a aussi promis 50 millions de dollars pour faciliter l’accès à la fibre de bois dans les communautés touchées par les feux de forêt et 4,5 millions de dollars pour aider une usine à papier sur l’île de Vancouver à rouvrir.