La députée libérale Angela Simmonds quittera son siège le 1er avril

Il est temps pour moi de servir cette communauté et cette province à l’extérieur des murs de la politique , a déclaré Angela Simmonds, dont la carrière politique a débuté il y a un an et demi.

Elle a été élue à l’Assemblée législative de la province pour la première fois en août 2021.

En avance dans les sondages au début de la campagne électorale à l’été 2021, le Parti libéral a été défait à l’élection générale. Dans la course à la direction qui a été déclenchée subséquemment, Angela Simmonds était l’une des deux candidates. Les libéraux, à 65 % contre 35 %, ont élu Zach Churchill le 9 juillet 2022.

Angela Simmonds est porte-parole de l’opposition libérale sur les questions touchant la justice, et vice-présidente de l’Assemblée législative.

Elle demeure en fonction jusqu’au 1er avril, a-t-elle spécifié.

Le chef libéral Zach Churchill a eu de bons mots pour son ancienne adversaire à la chefferie. Comme députée et candidate à la direction, elle est demeurée fidèle à ses principes et à ses valeurs, et elle a attiré de nouveaux membres au Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. J’ai un respect immense pour cette collègue et amie , a-t-il déclaré.