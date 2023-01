Un manque de 300 à 350 travailleurs au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le réseau de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean est loin d’échapper à la pénurie de main-d'œuvre. Il manque actuellement environ entre 300 et 350 employés, particulièrement des infirmières et des préposés.

La planification du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour sa main-d'œuvre est en cours de révision et permettra de préciser les perspectives pour cette année et les deux prochaines années.

La pénurie de main-d'œuvre, ce n’est pas pour deux mois, trois mois, on nous parle de huit à dix ans. Donc, ça va demander différentes mesures encore une fois qu'on révisera, mais on verra avec le temps, pour le moment, on a notre plan devant nous , a indiqué Julie Labbé, présidente-directrice générale du CIUSSS régional, en entrevue avec Radio-Canada mercredi.

Il s'agissait de la première fois que le CIUSSS avait recours aux agences de personnel pour combler des besoins du côté des soins infirmiers.

On espère vraiment qu'avec certains retours d'employés qui sont en congé de maladie actuellement, qu'on finisse par ne plus avoir affaire à de la main-d'œuvre indépendante. On suit ce dossier avec la FIQ chaque semaine , a-t-elle précisé.

Concernant la répartition des heures de travail, Julie Labbé a ajouté que le projet pilote d’autogestion des horaires mis en place à Alma se passe bien, et qu’il pourrait même être déployé dans d’autres établissements.

Travaux et infrastructures

Plusieurs travaux sont en cours ou débuteront dans les prochains mois dans plusieurs établissements de santé dans la région.

Pour l’hôpital de Chicoutimi, le nouveau recours des citoyens devant la Commission municipale du Québec ne ralentit pas le projet d'agrandissement du bloc opératoire.

De premiers forages ont été effectués. Pour le stationnement, le moment de la construction dans la prochaine année n'est pas encore déterminé. Le CIUSSS suivra le dossier auprès de la CMQ . La livraison du bloc opératoire est toujours prévue pour mai 2028.

L'urgence de l'hôpital de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

L’urgence de Jonquière a subi des retards causés par la pandémie. Au départ, la livraison était prévue pour 2025-2026, mais elle pourrait être repoussée.

Quant à l’urgence de La Baie, la fin des rénovations est prévue pour le printemps prochain.

Enfin, les appels d'offres pour le bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini ont récemment été lancés. Les premiers patients pourraient être accueillis en janvier 2025.

Avec les informations de Myriam Gauthier