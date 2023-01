Des centres de commandement prévus dans tous les hôpitaux de la région

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean entend implanter un centre de commandement dans chacun des hôpitaux de la région pour améliorer l’efficacité des urgences et décentraliser davantage la gestion.

Ces centres de commandement utiliseront des données pour mieux suivre les patients et seront munis de tableaux de bord.

Le projet permettra de soutenir le personnel de la santé en planifiant mieux les entrées et les sorties des patients. La présidente-directrice générale du CIUSSS régional, Julie Labbé, souhaite que ces centres de commandement soient fonctionnels d’ici trois à six mois.

Mais vous allez voir, on va suivre avec nos tableaux de bord notre fluidité hospitalière.[...] C'est toute une machine qui va se mettre en place pour gérer en temps réel chacun des patients qui sont en attente de soins chez nous. J'ai hâte de voir ces centres de commandements mis en place. Celui de Roberval est pratiquement prêt , a indiqué Julie Labbé, en entrevue mercredi avec Radio-Canada.

Elle ajoute que le centre hospitalier de Jonquière sera aussi en voie d’avoir son centre de commandement.

Ceux-ci permettront notamment d’assurer un meilleur suivi des patients afin qu’ils passent moins de temps sur une civière.

Rappelons que le 17 janvier dernier, les infirmières de l’hôpital de Jonquière ont manifesté pendant 30 minutes afin de dénoncer la présence d'un grand nombre de patients sur civières en raison d’un taux d'inoccupation élevé.

La direction de l’hôpital de Jonquière avait ensuite pris la décision de mettre en place dans les prochains jours un comité de pilotage pour éviter de tels embourbements.

À la séance du conseil d'administration

L’équipe des soins intensifs de l’hôpital de Chicoutimi a formulé le 9 janvier une lettre à l’organisation du CIUSSS adressant la détresse psychologique et la fatigue physique de l’équipe ainsi que les enjeux organisationnels pouvant compromettre la mission des soins intensifs régionaux .

La lettre faisait aussi état de confiance fragilisée entre l’équipe et l'organisation concernant l’absence de stratégie organisationnelle , comme il a été rapporté lors de la séance du conseil d’administration du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s’est tenue mercredi après-midi.

Le CIUSSS a notamment mis en place certaines mesures qui ont pu diminuer temporairement la pression sur l’équipe , en mettant en place une offre de dix lits la semaine, une modulation de huit à dix lits la fin de semaine.

Cette solution a notamment été saluée par Kevin Tremblay, un infirmier du département des soins intensifs lors de la période de questions.

De son côté, Julie Labbé a indiqué que le CIUSSS allait notamment prendre connaissance du rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) portant sur les modes d'organisation des services de soins intensifs.

Nous allons regarder évidemment le rapport [...] et continuer de faire nos analyses avec nos équipes cliniques terrain en interdisciplinarité. On va voir comment on peut s'inscrire dans les meilleures pratiques , a-t-elle fait valoir.

Rappelons que les infirmières de l'hôpital de Chicoutimi ont organisé un sit-in au cours de la nuit du 3 au 4 janvier afin de dénoncer leurs conditions de travail.