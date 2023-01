Trois nominations aux prix Rideau pour des théâtres de l’Abitibi-Témiscamingue

Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et le Rift de Ville-Marie sont finalistes pour les prochains prix RIDEAU, qui récompensent les artisans et diffuseurs de spectacles au Québec.

Les salles de spectacles sont toutes deux nommées dans la catégorie Meilleure direction artistique - 60 spectacles et moins.

Une nomination à ce gala représente une belle reconnaissance des pairs, souligne la directrice générale et directrice artistique des arts de la scène au Théâtre du Rift, Amélie Cordeau.

On est loin des grands centres, mais on est capables d’avoir accès à des spectacles de tous genres. Les gens au Témiscamingue, s’ils n’avaient pas accès à des spectacles de conte, de musique classique ou de danse, ils iraient en voir où? , s’interroge-t-elle.

Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda est aussi en lice pour remporter le prix dans la catégorie Communication et marketing - 60 spectacles et moins, qui souligne les actions ingénieuses et audacieuses pour maintenir le lien avec ses publics.

Un spectacle présenté au Petit Théâtre du Vieux-Noranda au cours de la saison 2021-2022. (Photo d'archives) Photo : Dominic McGraw

La pandémie a permis à l'équipe de produire et de diffuser du contenu historique sur ses différentes plateformes, souligne la directrice générale du Petit Théâtre, Rosalie Chartier-Lacombe.

On a fait vraiment beaucoup de ce qu’on appelle du marketing de contenu. On a fait aussi du travail pour tout ce qui est non visible pour la population mais visible pour les robots [sur les moteurs de recherche] , explique Mme Chartier-Lacombe.

RIDEAU est une association professionnelle de diffuseurs de spectacles. Le dévoilement des lauréats aura lieu le 16 février à Québec.