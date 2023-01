Avenir de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Valérie Plante rencontre le pdg du CIUSSS

La semaine dernière, Valérie Plante se disait extrêmement préoccupée par la situation à HMR , un établissement névralgique de l'est de Montréal.

Il faut dire que le personnel soignant est à ce point exaspéré qu’une menace de démission massive du personnel infirmier à son urgence fait les manchettes depuis le 14 janvier. Une médiatrice a été nommée.

Des questions persistent également sur l’échéance du vaste projet de modernisation de l’hôpital, dont les coûts ont explosé à plus de 4,2 milliards de dollars en raison de la surchauffe dans l'industrie de la construction.

Québec répète depuis août qu’il se dit prêt à engager toutes les sommes nécessaires pour la rénovation complète de l’hôpital montréalais.

Selon nos informations, la mairesse a sollicité une rencontre afin d’obtenir un état de la situation.

Elle sera notamment accompagnée du maire de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, François Limoges, et de la mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois. La rencontre doit avoir lieu à l’hôtel de ville.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a rencontré le pdg du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal la semaine dernière en raison de la crise qui sévit à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Terrain et patrimoine

La Ville de Montréal est interpellée de différentes manières dans le dossier HMR .

Selon les documents obtenus par Radio-Canada au moyen de la loi d’accès aux documents des organismes publics, la Ville participe depuis plus d’un an à des rencontres avec le CIUSSS, la Société québécoise des infrastructures (SQI) et le ministère de la Santé dans le cadre du projet de modernisation.

En décembre 2021, par exemple, le comité directeur du projet HMR cherchait à trouver un terrain pour construire un bâtiment regroupant notamment les services alimentaires et l’entreposage de fournitures. Un bâtiment hors site de 22 500 mètres carrés.

Actuellement, la Ville n’est propriétaire d’aucun site ayant la superficie nécessaire dans le secteur recherché par HMR . La Ville a repéré des sites qui pourraient être intéressants, mais elle n’en est pas propriétaire , lit-on dans les documents. Un échange de terrains entre les partenaires était envisagé.

L’aspect patrimonial est également un enjeu susceptible d’interpeller l’administration municipale.

Le pavillon Maisonneuve (cruciforme) et le pavillon Rosemont sont considérés comme des immeubles dotés d’un intérêt patrimonial exceptionnel , peut-on lire dans les documents consultés.

Mais comme l’a déjà expliqué à Radio-Canada le pdg du CIUSSS, il y a des défis cliniques pour la ventilation, l’accès aux salles de bain; il y a des solutions à ça, mais les coûts sont importants .

Jean-François Fortin-Verreault, président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sous-investissement dans l’est

HMR est aux prises avec un défi récurrent lié au recrutement et à la rétention de son personnel, qui travaille dans un hôpital où les besoins de la population excèdent largement la capacité de l’établissement.

Comme le disait le ministre Dubé à l'émission Tout le monde en parle le 15 janvier, à Maisonneuve-Rosemont il y a une situation plus difficile qu’ailleurs. Je veux que les gens me comprennent bien. Dans l’est de Montréal, il y a eu sous-investissement, ce qui fait qu'on a 25 % du volume et 17 % des services [en santé].

La pénurie d’infirmières est à ce point aiguë dans l’est de Montréal que le CIUSSS a mandaté Québec pour en recruter 565 à l’international.

Le personnel travaille également dans l’un des hôpitaux les plus vétustes du Québec, dont la modernisation et l’agrandissement pourraient s’étendre sur une période de 11 à 13 ans, soit au-delà de 2033.

Un délai qui nuit à HMR dans le recrutement de personnel. Plusieurs préfèrent choisir des milieux de travail modernes comme le CHUM ou le CUSM.