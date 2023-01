Un simulateur pour le programme golf-études du Filon

Le Centre de services scolaire de l’Or-et-de-Bois a reçu un appui de 20 000 $ du Fonds Essor Canadian Malartic pour l’achat de ce nouvel outil au coût de 40 000 $.

Doté d’un écran de quatre mètres, le simulateur permet aux golfeurs de s’élancer et pratiquer leur sport de manière virtuelle sur certains des parcours les plus célèbres du monde. Il indique notamment la vitesse d’élan, ainsi que la hauteur et la distance de la balle du joueur.

L'équipe de golf du Filon, en compagnie de supporteurs du programme et de dirigeants de l'école Le Tremplin de Malartic. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Pour l’entraîneur de l’équipe du Filon, Patrick Loiselle, il s’agit d’un outil pédagogique important pour parfaire les techniques tout au long de l’année scolaire.

Nous avions de bons outils, dont la vidéo, mais avec l’écran, on voit la balle partir comme si nous étions à l’extérieur, précise-t-il. C’est automatique et c’est clair.

« Oui, ça permet de jouer au golf à tous les jours si on le veut, mais c’est d’abord un outil qui va nous permettre de confirmer et ajuster ce qu’on a à faire dans nos plans d’entraînement. » — Une citation de Patrick Loiselle

Patrick Loiselle, professionnel de golf et entraîneur de l'équipe du Filon. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le programme sports-études en golf du Filon, qui existe depuis maintenant 12 ans, compte six étudiants au cours de la présente saison.

Le directeur de l’école Le Tremplin, Luc Thiboutot, espère que ce simulateur contribuera à motiver davantage les étudiants-athlètes, mais aussi à favoriser le recrutement.