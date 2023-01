Le Centre scolaire Léo-Rémillard présente une nouvelle identité pour favoriser l’inclusion

Le Centre scolaire Léo-Rémillard à Winnipeg a dévoilé à ses élèves la nouvelle identité de l'école avec la mise à jour de sa mission et de ses valeurs.

À cette occasion, une cérémonie pour favoriser le vivre-ensemble s’est déroulée dans la bonne humeur dans le gymnase de l’école, mercredi. Ils étaient environ 400 élèves à y participer.

Au programme : de la musique avec la chorale de l’école, un défilé de la mascotte Léonard, le Renard et des témoignages d’anciens élèves pour incarner les valeurs présentées.

L’école met à l’honneur cinq valeurs que sont : la passion, l'autonomie, la fierté, l'humanisme et la collaboration. Ce changement d'identité a pour objectif de renforcer le sentiment d'appartenance des élèves et d'encourager leur épanouissement.

« Au fil des années, on a réalisé que les valeurs ne représentent plus qui nous sommes présentement en 2022. Il y a de nouvelles générations d’élèves, dont de nouveaux arrivants : on veut qu’ils se sentent encore mieux accueillis. » — Une citation de Karine Pilotte, directrice adjointe du Centre scolaire Léo-Rémillard

L'école espère que cette démarche participera à construire un environnement plus inclusif.

Des ambassadeurs aux valeurs inspirantes

Lors de la cérémonie, cinq ambassadeurs parmi d’anciens élèves ont été invités pour témoigner de leur expérience.

Des anciens élèves du Centre scolaire Léo-Rémillard ont été invités pour incarner les cinq nouvelles valeurs de l'école. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Parmi eux, il y avait Tasha Farmer, pour incarner la valeur de la fierté. Elle est diplômée du Centre scolaire Léo-Rémillard en 2013 et actuellement enseignante de 1re année à l’École Taché de la Division scolaire franco-manitobaine.

Provenant d’une famille exogame avec l'un de ces parents anglophones, elle estime que le fait d’être allée à l'école en français était une chance pour elle.

Tasha Farmer est une ancienne élève du Centre scolaire Léo-Rémillard. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2013 et garde de très bons souvenirs de ses années au secondaire. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

« Je me sens si fière, car j’ai pu vraiment vivre ma francophonie à l’école, elle m’a toujours donné des occasions authentiques pour vraiment m’épanouir en français. » — Une citation de Tasha Farmer, ancienne élève du Centre scolaire Léo-Rémillard, diplômée en 2013

Dans la salle, Miguel Fouad, en 10e année, trouve inspirants les parcours, tant personnels que professionnels des anciens élèves qui sont allés au bout de leurs rêves . Pour lui, les témoignages ont rendu les cinq valeurs plus concrètes.

Miguel Fouad est un élève de 10e année du Centre scolaire Léo-Rémillard. Il a participé à la chorale de l'école lors de la cérémonie de présentation de la nouvelle identité de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

« Avant, je ne savais pas qu'elles étaient les valeurs de l'école. Je trouve que celles qu'on nous a présentées sont vraiment bien pensées. » — Une citation de Miguel Fouad, élève en 10e année au Centre scolaire Léo-Rémillard

Pour déterminer ces valeurs, l'équipe pédagogique a travaillé avec des parents et des élèves de la communauté. Un processus qui a pris presque un an et demi, selon Karine Pilotte.

« Avoir une vision qui parle aux élèves va permettre de former aussi de futurs citoyens. Ces valeurs sont utiles même dans la vie de tous les jours, pas seulement à l’école. » — Une citation de Karine Pilotte, directrice adjointe du Centre scolaire Léo-Rémillard

La directrice adjointe espère que ces valeurs seront mises en pratique par les élèves et auront un impact positif au quotidien.