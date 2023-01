Un Albertain fabrique des guitares personnalisées à partir de matériau récupéré

Kevin Gullion n'aurait pas imaginé qu’il fabriquerait un jour des guitares à partir de vieux meubles récupérés et de bois de grange. Sa nouvelle occupation lui plaît tellement qu’il ne se voit pas exercer un autre métier à l’avenir.

Je ne pense pas faire autre chose à l'avenir , dit-il, en soulignant sa joie de voir des gens faire de la musique avec des instruments qu’il a façonnés de ses propres mains.

Le Calgarien a travaillé pendant 20 ans comme technicien en traitement des eaux. Après avoir quitté son emploi, il a commencé à fabriquer des objets à partir de vieux bois.

Peu de temps après, il s’essaye à la fabrication de guitares et se rend rapidement compte qu’il y a un marché pour les instruments à cordes personnalisés. Il lance alors sa propre marque de guitare : The New Vintage.

Le défi de trouver du bon bois

Selon Kevin Gullion, la conception d'instruments de musique nécessite des techniques de travail délicates et des calculs minutieux. Le choix du bois fait aussi une énorme différence.

Ce n'est pas aussi facile que de couper un morceau de bois et d'y mettre des cordes , dit-il.

Les bois plus légers, comme ceux utilisés pour construire les granges (pin, peuplier, sapin de Douglas entre autres), produisent un son chaleureux et doux, tandis que les bois plus durs, comme l'érable, produisent une plus grande résonance en raison de leur densité, fait-il remarquer.

Il est difficile de trouver du bois authentique , souligne-t-il. Donc, je suis connu pour plonger dans les poubelles ou aller dans des endroits où ils démolissent des bâtiments pour récupérer du bois.

Des morceaux reçus en héritage

La plupart des guitares de Kevin Gullion sont fabriquées à partir d'objets reçus en héritage, certains clients lui apportant du bois lié à leur famille, qu'il s'agisse d'une maison patrimoniale ou d'un piano familial.

C'est quelque chose qu'ils garderont pour toujours, car cela fait partie de leur histoire , souligne-t-il. Si vous achetez une guitare dans un magasin, vous pourrez la revendre ou l'échanger plus tard quand vous en aurez assez. Avec des morceaux obtenus en héritage, vous allez les conserver pour toujours parce qu'ils signifient quelque chose pour vous.

Roosters Acoustics, le magasin qui commercialise les guitares de Kevin Gullion, les affiche sur les réseaux sociaux, souvent avec des paysages albertains en arrière-plan. Photo : Fournie par Graham Martens

Kevin Gullion prend des commandes personnalisées et vend des instruments grâce à un partenariat exclusif avec Roosters Acoustics, un magasin de guitares de Canmore qui gère toute la distribution.

Joel Martens, le propriétaire de Roosters Acoustics, note que [Kevin Gullion] adore fabriquer des guitares , mais qu’il ne veut pas nécessairement s’occuper de ces détails quotidiens .

Le partenariat avec Kevin Gullion a débuté il y a environ un an et demi. Au début, il a apporté quelques guitares et nous avons commencé à discuter , raconte Joel Martens, se disant impressionné par leur qualité. Les clients en sont extrêmement satisfaits.

Les guitares de Kevin Gullion se vendent entre 1600 $ et 4200 $ l'unité, selon le niveau de détails de l'instrument.

M. Gullion affirme par ailleurs être un des seuls dans l'Ouest canadien à faire ce qu'il fait.

Avec les informations de Jonathon Sharp