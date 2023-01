Deux suspects arrêtés pour une série de vols et de fraudes commis notamment à Gatineau

Les suspects, un homme de 31 ans de Montréal et une femme de 29 ans de Laval ont été appréhendés vers 5 h dans la région de Montréal.

Selon la police, les fraudeurs auraient fait une trentaine de victimes au Québec et en Ontario entre le mois d'août et janvier derniers. Le total des fraudes est évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Selon le Service de police de Gatineau (SPVG), une douzaine des crimes en matière de fraude de vol qui sont reprochés aux prévenus ont été commis sur le territoire.

D’après les autorités, les accusés ciblaient les établissements sportifs de Gatineau, dont le Complexe Branchaud-Brière et le Centre aquatique Paul-Pelletier. Ils s'emparaient des biens qui se trouvaient dans les vestiaires comme des cellulaires, des bijoux, des portefeuilles ainsi que des cartes d'identité et bancaires.

Avec les informations dérobées, les suspects pouvaient contacter les institutions bancaires, se faire passer pour les victimes, changer les numéros d'identification personnelle des comptes bancaires et vider les comptes.

L’homme de 31 ans a été accusé de vol et de fraude de plus de 5000 $ et de fraude à l'identité, notamment.

Sa présumée complice fait pour sa part face à des accusations de vol et de fraude de plus de 5000 $ ainsi que de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

L'opération de la police de Gatineau, à laquelle ont participé les corps policiers de Laval et Montréal, la police de la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la Sûreté du Québec, a culminé mercredi avec des perquisitions dans des résidences à Laval et Montréal.

Les enquêteurs ont pu saisir du matériel informatique ainsi que d'autres articles incriminants.