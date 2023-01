Des cyclistes déplorent le piètre état des pistes cyclables sherbrookoises en hiver

C’est quand même difficile [de circuler en vélo]. D’habitude, j’aime ça prendre la piste autour du lac des Nations, mais là, c'est complètement glacé, donc je n’ai pas le choix de passer par la route , constate Vanessa Angers, une cycliste croisée par Radio-Canada mercredi.

Comme elle, plusieurs cyclistes sherbrookois croient que la Ville pourrait améliorer l’entretien hivernal des pistes cyclables. L’enjeu a été récemment soulevé par Fabien Burnotte, l’un des administrateurs du groupe Vélo urbain Sherbrooke. Des membres du groupe déplorent des pistes jonchées de blocs de neige. Ils rapportent aussi que de nombreuses bandes cyclables sont converties en stationnements en hiver.

Certaines pistes cyclables sherbrookoises sont fermées en hiver. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

« C’est sûr que ça serait l’fun de faire plus de place au vélo, surtout si on veut devenir une ville qui est pour le vélo. » — Une citation de Vanessa Angers, cycliste.

Intérêt grandissant

Pourtant, les Sherbrookois seraient de plus en plus nombreux à utiliser leur bicyclette l’hiver. Le nombre de clients qui adaptent leur vélo en conséquence témoigne de cet intérêt accru.

On a doublé nos commandes de pneus cloutés cette année , constate Francis Rancourt, le copropriétaire du Café-Vélo des Nations

Francis Rancourt est le copropriétaire du Café-Vélo des Nations. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

On sent qu’il y a de plus en plus de monde qui veut voyager en vélo l’hiver. La seule chose qui peut peut-être les freiner, c’est la façon que les routes sont faites, l’accès aux pistes cyclables , ajoute-t-il.

Il croit que le nombre d'adeptes de vélo d'hiver justifierait des investissements supplémentaires par la Ville.

Il y aurait tout avantage à déblayer, à faire de la place aux cyclistes. Les automobilistes comme les cyclistes trouveraient leur consensus, en fait , soutient-il.

Politique hivernale datant de 2010

La conseillère et présidente de la Commission de l’environnement et de la mobilité durable de Sherbrooke ne s’en cache pas : la Ville peut faire mieux.

« À l’heure actuelle, on a une politique de viabilité hivernale qui date de 2010 et qui n’inclut pas le déneigement des pistes cyclables. » — Une citation de Joanie Bellerose, présidente de la Commission de l'environnement et de la mobilité durable

La Commission souhaite le déploiement d’un projet pilote l’hiver prochain. Des secteurs ciblés seront entretenus pour les cyclistes, si le conseil municipal approuve la démarche.

Ça va nous permettre vraiment de faire des tests, de voir aussi l’acceptabilité sociale, comment on y travaille, comment on peut changer la culture de tous nos automobilistes. Ça va être un beau projet , souligne la conseillère.

Aux cyclistes qui trouvent que les démarches sont trop longues, Joanie Bellerose rétorque qu'il s'agit d'un premier pas qui pourrait mener à des changements majeurs.

Je leur dirais d’être patients, mais la volonté politique est là, c’est sûr et certain. On n’a pas de baguette magique, malheureusement, donc il faut le tester , indique-t-elle.

Avec les informations de Thomas Deshaies