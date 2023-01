La nouvelle hausse du taux directeur est accueillie avec inquiétude à Ottawa et Gatineau

La hausse de 25 points vise notamment, selon la Banque, à contrôler l’inflation qui a drastiquement augmenté avec la pandémie.

Or, cette dernière augmentation fait craindre le pire à Sophie Desautels, syndic autorisée en insolvabilité et première directrice chez la firme Raymond Chabot en Outaouais.

Avec l’augmentation des loyers, l’augmentation du coût de la nourriture, l'élastique est déjà tellement étiré que c’est vraiment difficile de se dire pour les gens : "Où est-ce que je dois couper?" , lance-t-elle.

Sophie Desautels, syndic autorisée en insolvabilité et première directrice chez la firme Raymond Chabot en Outaouais Photo : Radio-Canada

À l’Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF) de l’Outaouais, la nouvelle est reçue avec beaucoup de grincement de dents.

D’après Jordan Samuel Nganga, directeur général de l’association, son organisme implanté dans la région depuis 1966, est très sollicité depuis plusieurs mois. Si bien que ses conseillers doivent maintenant faire trois consultations budgétaires par jour, plutôt que deux pour répondre à la demande.

Quand ils [la population] n’arrivent pas à s’en sortir, ils se tournent vers nous et essayent de nous demander comment, au quotidien, ils peuvent s’en sortir , dit-il.

Jordan Samuel Nganga, directeur général de l’Association Coopérative d’Économie Familiale Photo : Radio-Canada

Mme Desautels ajoute que sa firme connaît une hausse fulgurante de dossiers en insolvabilité des consommateurs depuis avril 2022.

On voit une crainte au niveau des clients. J’ai vu des gens vendre leur voiture, vendre leurs actifs pour essayer de vivre normalement pour payer l’épicerie. Il y a une crainte, il y a une angoisse au sein de la population pour le paiement de biens et services , surenchérit-elle.

C’est notamment vrai pour Olivier Hussein, résident de Gatineau, qui, malgré son bon emploi, a été contraint de consulter l’ ACEF afin de mieux planifier son budget.

Olivier Hussein, résident de Gatineau Photo : Radio-Canada

Heureusement, je travaille en mode hybride, donc je me déplace en autobus pour me rendre au travail, donc j'économise là-dessus, mais il y a d'autres choses, comme le loyer, qui ont augmenté , lance-t-il.

Cinq conseils pour faire face au coût de la vie : Faire un budget Prioriser ses dépenses Établir une stratégie de remboursement de dettes Ne pas utiliser une carte de crédit pour rembourser une autre Ne pas avoir peur de demander de l'aide Source : Sophie Desautels, syndique autorisée en insolvabilité et première directrice de la firme Raymond Chabot Outaouais.

Une politique budgétaire contestée

Mario Seccareccia, professeur émérite en sciences économiques à l'Université d'Ottawa, s’interroge sur la pertinence des augmentations répétées de la Banque du Canada. Selon lui, ce sont les ménages à faible revenu qui paient le prix fort au détriment des plus riches.

M. Seccareccia explique que la guerre en Ukraine et la pandémie ont chamboulé le commerce international et par conséquent, ont entraîné le Canada dans une spirale inflationniste.

La réalité est que les salaires augmentent moins que les prix. Ce qu’on peut dire, c'est que le pouvoir d’achat de la [classe] moyenne au Canada baisse. Alors on doit se poser une question d’équité qui est : pourquoi intervenir pour empêcher l’augmentation des salaires, mais ne rien faire [sur] les revenus des entreprises [...] La Banque du Canada agit sur un groupe sans toucher l’autre , martèle-t-il.

De son côté, la Banque du Canada estime que la situation devrait s'améliorer cette année.

La Banque s’attend à ce que les prix plus bas de l’énergie, l’amélioration des conditions de l’approvisionnement dans le monde et les effets des taux d’intérêt plus élevés sur la demande entraînent une baisse de l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation, qui devrait s’établir autour de 3 % au milieu de l’année et retourner à la cible de 2 %, en 2024 , indique-t-elle par voie de communiqué.

Avec les informations de Julien David-Pelletier et de Ismaël Sy