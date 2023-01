Les chars occidentaux marqueront-ils un tournant dans la guerre en Ukraine?

Mercredi, l'Allemagne a finalement autorisé les pays qui disposent de ses chars Leopard 2 à les acheminer vers le front ukrainien, et en a promis elle-même 14. La Pologne et la Norvège ont déjà promis des livraisons. Tard en journée, des sources à l'intérieur du gouvernement Trudeau indiquaient que le Canada envisageait d'emboîter le pas et de fournir quatre Leopard 2.

Et c'est sans compter un appui de taille, celui des États-Unis, qui ont promis l'envoi d'un bataillon de 31 chars Abrams, reconnus comme étant parmi les engins les plus avancés présentement déployés dans les zones de combats.

Le président ukrainien espère ainsi pouvoir marquer un tournant dans cette guerre qui tend à s'enliser sur plusieurs fronts depuis quelques temps. Ces chars, plus modernes et plus agiles, pourraient en effet donner un avantage à l'armée ukrainienne. Mais ils amèneront aussi avec eux des défis considérables, croient des experts interrogés par Radio-Canada.

Des escadrons de chars Abrams américains, stationnés en Lituanie en 2020. Photo : AFP / PETRAS MALUKAS

L'espoir d'une percée

Si ces bataillons de tanks occidentaux pourront former une ligne de défense contre d'éventuelles avancées russes, l'Ukraine désirait ces chars d'abord et avant tout pour monter elle-même une contre-offensive considérable , croit le titulaire de la chaire en études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa, Dominique Arel.

Les troupes ukrainiennes pourraient ainsi espérer selon lui briser les fortifications russes dans le sud , dans des régions névralgiques où les troupes de Vladimir Poutine commencent à s'enraciner.

« L'Ukraine commençait à manquer de chars et, de toute évidence, avec sa flotte actuelle, elle n'était pas en position d'espérer ce genre de percée. » — Une citation de Dominique Arel, titulaire de la chaire en études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa

Pour une rare fois depuis le début des hostilités, l'Ukraine aura un avantage technologique sur les Russes , avance le chercheur. Les tanks occidentaux seraient ainsi plus performants, plus manœuvrables et, surtout, plus durables que ceux du camp adverse.

Mais la victoire du président Zelensky se trouve surtout au plan psychologique et moral , croit l'expert en stratégie militaire et directeur de recherche au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, Stéphane Roussel.

Selon lui, la population ukrainienne sent l'appui de l'Occident , et pour les militaires en première ligne, de voir un matériel aussi puissant, ce sera quelque chose d'important .

« Même avant même l'arrivée de ces chars-là, [...] l'effet principal va se faire sentir. » — Une citation de Stéphane Roussel, expert en stratégie militaire et directeur de recherche au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec

Longue formation, et potentiel chaos logistique

Mais les troupes ukrainiennes, constituées tant de soldats professionnels que de volontaires et de conscrits, auront fort à faire avant de pouvoir manœuvrer ces nouvelles armes sur le champ de bataille. C'est que les chars promis n'ont rien à voir avec les chars d'origine soviétique que les Ukrainiens sont habitués à piloter, précise Dominique Trinquand, général français et ancien chef de la mission française à l'ONU.

Il va falloir former les équipages, puis former les mécaniciens, la maintenance... tous ceux qui permettent aux chars de fonctionner , ajoute-t-il.

« Il faut espérer que les Ukrainiens [...] vont envoyer en formation des gens qui ont déjà servi sur des chars, des gens qui savent ce que c'est que de monter dans une caisse blindée et tirer avec un canon de 120 millimètres. » — Une citation de Dominique Trinquand, général français et ancien chef de la mission française à l'ONU

Une formation extensive, qui pourrait durer de nombreux mois, croit de son côté Stéphane Roussel. C'est du matériel très sophistiqué sur le plan de l'électronique [...]. Je pense qu'on doit penser en termes de trois à six mois, si ce n'est pas plus, pour former toute la chaîne logistique [qu'il faut] pour entretenir et réparer ce matériel-là.

Varsovie pourrait faire don de 14 chars d'assaut Leopard à Kiev. Photo : Reuters / Kacper Pempel

Les promesses des Allemands et des Américains pourraient créer un effet domino, et amener d'autres pays à offrir des chars lourds à l'Ukraine. La Grande-Bretagne a déjà annoncé l'envoi des Challenger 2, et la France étudierait la possibilité de contribuer à l'effort en envoyant des unités de ses chars Leclerc. Une générosité qui pourrait s'avérer un cadeau empoisonné, croient les experts.

L'intérêt, c'est d'avoir un parc de chars homogène , croit M. Trinquand. C'est pour ça que la proposition britannique de fournir un escadron de Challanger 2, c'est gentil, mais ça complique les choses , ajoute-t-il, précisant que chaque technologie nécessite un apprentissage particulier.

Stéphane Roussel abonde dans le même sens. Un des problèmes auxquels les Ukrainiens vont devoir faire face, dit-il, c'est qu'ils se retrouvent avec un matériel qui est très bigarré. On parle de tout le matériel de l'époque soviétique, des Leopards 2, des chars américains Abrams, des challengers britanniques... Si l'on ajoute les Leclerc français, ça va devenir un cauchemar logistique, s'occuper de tout ce matériel.