Un navire de la Garde côtière accosté plus longtemps par manque de personnel

Selon des détails obtenus auprès de l'organisme, il manquait à bord un mécanicien/électricien, essentiel au bon fonctionnement du navire. Le navire a pu repartir lorsque ce nouvel employé s’est joint à l'équipage.

Toujours selon la Garde côtière, cet imprévu n'a eu aucun impact sur ses opérations.

Selon l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le syndicat qui représente les employés de la Garde côtière, l'organisme a de la difficulté à retenir son personnel et vit toujours des problèmes avec le système de paie Phénix, où des salaires tardent à être payés.

Le Vincent Massey, de la Garde côtière, lors d'une visite précédente au Port de Saguenay. Photo : Gracieuseté du Port de Saguenay

Cette fois-ci, il manque un mécano électricien, donc ça démontre actuellement le problème qu’a le gouvernement à bien payer son personnel , a débuté Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’ AFPC .

Selon lui, l’écart salarial est grand par rapport au privé.

Définitivement que l’écart est de plus en plus grandissant. On parle, grosso modo, pour les marins de la Garde côtière ou de Transports Canada, de peu près de 20 % de moins que le privé et le commercial. Donc, c'est une situation tout à fait inacceptable actuellement qu'on tente là le plus rapidement possible de régler dans le cadre de la présente négociation , a expliqué en entrevue Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l’ AFPC .

Avec les informations de Louis Martineau et Pascal Girard