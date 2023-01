Le Canada pourrait fournir quatre chars Leopard 2 à l’Ukraine

D’après CBC News, la contribution canadienne sera probablement la variante A4 du Leopard 2, qui est la plus ancienne dans l'inventaire de l'armée canadienne.

Le Canada a acheté les A4 aux Pays-Bas pendant la guerre d'Afghanistan.

Ottawa est sous pression internationale pour muscler son assistance militaire à Kiev, notamment après la décision des États-Unis et de l'Allemagne d'envoyer des chars à l'armée ukrainienne après des semaines d'appels du président Volodymyr Zelenski.

L'objectif est que l'Allemagne et ses alliés fournissent à l'Ukraine 88 Leopard, de fabrication allemande, qui constitueraient deux bataillons et combattraient aux côtés des Abrams de fabrication américaine pour lancer des contre-offensives contre les forces russes.

Pourtant, alors que la Pologne a déjà promis d'envoyer des Leopard si l'Allemagne acceptait, et que d'autres pays européens comme la Finlande et l'Espagne ont indiqué leur volonté de faire de même, le premier ministre canadien Justin Trudeau s'est montré plus circonspect, mercredi matin.

L'acquisition de chars de type Leopard 2 représenterait pour Kiev un gain significatif susceptible de l'aider dans sa guerre contre l'envahisseur russe. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Ints Kalnins

« On doit voir l'Ukraine gagner »

Selon lui, la décision d'Ottawa dans ce dossier n'était pas encore arrêtée. Mais comme vous le savez très bien, le Canada cherche à faire tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine, et on espère en avoir plus à partager dans les prochains jours , a-t-il dit à son arrivée à la réunion du cabinet libéral, à Hamilton, en prévision de la rentrée parlementaire lundi prochain.

Le Canada a toujours été là pour appuyer l'Ukraine avec de l'aide humanitaire, avec de l'aide financière, mais aussi avec des armements de façon significative , a indiqué M. Trudeau. On est là pour continuer à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine, aux Ukrainiens, parce que l'on doit voir l'Ukraine gagner dans ce conflit que la Russie a instigué chez eux de façon illégale.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, n'a pas tardé à apporter son soutien à la fourniture de chars canadiens à l'Ukraine. Nous devons envoyer tous les outils possibles, toutes les armes possibles pour soutenir les Ukrainiens qui se défendent contre la violence, l'agression et la guerre illégale de la Russie , a déclaré M. Singh.

Mesurer l'impact d'une telle aide

Mais d'autres préviennent qu'un tel don à l'Ukraine aura un prix.

Les Forces armées canadiennes disposent actuellement de 112 chars Leopard 2, déclinés dans un certain nombre de variantes. Parmi ces 112 chars, 82 sont conçus pour le combat et 30 autres sont utilisés à des fins d'ingénierie et de récupération de véhicules en panne.

Le lieutenant-général à la retraite Jean-Marc Lanthier, ancien commandant de l'Armée canadienne, a déclaré à La Presse Canadienne que le Canada devra mesurer l'impact potentiel de ce don sur les capacités de l'armée canadienne.

Comme nous en avons si peu, et si peu qui travaillent activement, se débarrasser de chars aura un impact immédiat sur le niveau de préparation de l'armée , a estimé M. Lanthier, qui a été officier d'unités blindées. Est-ce que ça devrait nous empêcher d'envoyer des chars ? Je pense que nous avons une responsabilité morale, en termes d'immédiateté des exigences des forces armées ukrainiennes et du peuple ukrainien. Ils mènent une guerre; pas nous.

Des soldats danois devant un char Leopard dans un camp militaire en Estonie. Photo : Associated Press / Pavel Golovkin

Pour ajouter encore à la pression sur le Canada: environ la moitié seulement de ses Leopard sont opérationnels chaque jour, en raison des besoins d'entretien et de réparation de ces véhicules étonnamment complexes, a ajouté le lieutenant-général à la retraite.

Au ministère de la Défense nationale, le porte-parole Andrew McKelvey n'a pas voulu, pour des raisons de sécurité, commenter mercredi le nombre de chars Leopard 2 de l'armée qui sont actuellement opérationnels ou qui sont hors service, notamment pour maintenance.

Le gouvernement sera confronté en fin de compte au dilemme de savoir si l'avantage d'envoyer des chars en Ukraine l'emporte sur l'impact que ce don aura sur l'armée canadienne, a résumé M. Lanthier. Si c'est le cas, une autre question sera de savoir si ces chars seront remplacés -- et si oui: à quelle vitesse.