Le prochain spectacle de Marie Chouinard censuré sur Facebook et Instagram

Les photos et la vidéo promotionnelle du spectacle « M » de la Compagnie Marie Chouinard ont été supprimées des réseaux sociaux de Danse Danse par Meta, qui invoque ses règles sur la nudité.

Danse Danse déplore une situation de censure par le géant qui contrôle Facebook et Instagram.

La compagnie de danse contemporaine montréalaise Marie Chouinard rayonne au Canada et à l’étranger depuis de nombreuses années. Elle craint que la campagne de promotion et d’information ne nuise au nouveau projet.

Dans un communiqué, Danse Danse affirme se heurter aux restrictions des robots et vérificateurs de Meta. La bande-annonce du spectacle a d’abord été supprimée d’Instagram, retrait accompagné d’un avertissement sur la page de Danse Danse, puis la photo de couverture de la page Facebook de Danse Danse a été censurée, avec interdiction temporaire d’en ajouter une nouvelle.

Les images montrent les danseurs et les danseuses torse nu. Pour Meta, cela enfreint la politique concernant la nudité et les activités sexuelles . Danse Danse s’interroge donc sur les possibilités de promotion de l’art vivant, qui s’appuie bien souvent sur la beauté et la liberté des corps.