Fonderie Horne : le ministre de l’Environnement retarde à nouveau sa décision

Il ne faut d'ailleurs pas s’attendre à une annonce imminente au sujet de cette autorisation ministérielle, qui déterminera notamment la quantité de métaux que l’entreprise pourra émettre dans l’air chaque année au cours des cinq prochaines années.

Cette fois-ci, le cabinet du ministre ne s’avance pas sur une nouvelle date. L’attestation sera délivrée dans les meilleurs délais et, d’ici là, les conditions de l’autorisation actuelle se poursuivent jusqu’à son renouvellement , explique l’attachée de presse du ministre, Mélina Jalbert, par courriel.

« Nous l’avons dit : la nouvelle attestation sera plus exigeante, notamment en ce qui concerne l’arsenic, les autres métaux, le climat sonore et le rejet des eaux usées. » — Une citation de Mélina Jalbert, attachée de presse du ministre de l'Environnement

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) n’a toujours pas présenté la nouvelle attestation à la Fonderie Horne non plus.

Nous sommes toujours dans l’attente du dépôt d’un document par le ministère de l’Environnement , nous mentionne Cindy Caouette, surintendante aux communications et aux relations avec la communauté pour la Fonderie Horne.

Le ministère doit présenter l’attestation à l’entreprise, laquelle a deux semaines avec une possibilité de prolongation de deux semaines supplémentaires, donc un mois, pour revenir et formuler des commentaires. L’autorisation est délivrée par la suite , précise Mélina Jalbert.

La station de mesure des émissions de métaux près de la Fonderie Horne (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Longue attente

La présidente du Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue, Jacinthe Châteauvert, estime que l’attente a assez duré. Elle s’explique mal tous ces retards.

Ils ont sorti les résultats des mémoires. C’est une chose, c’est bien beau, mais ce qu’on attend, c’est l’autorisation ministérielle pour voir ce qu’il y a dedans. On comprend que ça peut être long, qu’il y a eu beaucoup de mémoires de déposés, mais la Fonderie n’a même pas encore reçu la documentation [...]. Je trouve ça presque inacceptable. C’est presque insultant pour la population de Rouyn-Noranda , affirme-t-elle.

Nicole Desgagnés, du comité ARET (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

On imagine qu’il y a une négociation qui se fait en ce moment avec la Fonderie, car vous savez, la consultation était assez claire : les gens n’étaient pas satisfaits du plan qui était proposé. On peut espérer que c’est parce qu’on est en train de réviser le plan en cours et que ça prend plus de temps que prévu. C’est à souhaiter que c’est vraiment ce qui fait que ça retarde , affirme pour sa part une des porte-parole du comité Arrêt des rejets et émissions toxiques de Rouyn-Noranda (ARET), Nicole Desgagnés.

Québec s'était engagé à exiger que la Fonderie Horne réduise ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d’ici 2027.

Des consultations publiques ont ensuite eu lieu et 57 % des répondants se sont dits en désaccord avec la proposition de Québec.