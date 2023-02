7 activités gratuites à faire en février

Le retour des défilés du Carnaval de Québec

Après deux années d’absence, les défilés de nuit du Carnaval de Québec seront présentés en deux trajets distincts, soit le 4 février sur la 3e Avenue à Limoilou et le 11 février sur la Grande Allée. Plus de 300 artistes professionnels, semi-professionnels et amateurs paraderont aux côtés de nombreux chars allégoriques, sans oublier la présence du grand ambassadeur de l’hiver : Bonhomme Carnaval!

Les après-défilés musicaux, la course de canots à glace, la virée des sculptures et plusieurs autres événements partenaires sont également proposés gratuitement au public.

Plusieurs équipes de partout au Québec participent à la course du Carnaval. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mois Multi

Du 1er au 26 février, le Mois Multi promet des propositions audacieuses inspirées de la thématique Monstres, martyrs et cieux. À l'Espace 400e, plusieurs installations lumineuses et numériques seront ouvertes au public. Deux parcours extérieurs de réalité augmentée et de projections seront accessibles gratuitement dans le quartier Saint-Roch et sur la terrasse de la côte d’Abraham. Finalement, certaines bibliothèques de la ville diffuseront une sélection de courts métrages provenant de divers pays, en plus de représentations spéciales du spectacle GABUZOMEU par GREGALDUR, à la Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, les 25 et 26 février.

L'œuvre «Liminal» de Louis-Philippe Rondeau invite le public à traverser une arche lumineuse qui interroge sur l'emprise du passé sur le présent. Photo : Gracieuseté / Janina Snatzke

Rendez-vous des Artistes et artisans du Grand-Lévis

Du 10 au 12 février, c’est le rendez-vous des Artistes et Artisans du Grand-Lévis, un organisme regroupant des artistes en arts visuels, métiers d’art, littérature, art de la scène et musique. À cette occasion, 12 membres exposeront leurs nouvelles créations à la grande place des Galeries Chagnon.

Trajectoires poétiques afro-canadiennes

Angèle Bassolé-Ouédraogo est une journaliste et poète canado-burkinabé, née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Photo : Yves Villemaire

Cette soirée de lecture sera offerte dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs de Québec, en partenariat avec Mosaïque interculturelle et la Maison de la littérature. Plusieurs auteurs tels que Nora Atalla, Angèle Bassolé-Ouédraogo, Marie Yanick Dutelly, Houmou Guiro et Gabriel Osson présenteront des poèmes devant public. Ces échanges auront lieu à la Maison de la littérature, le 11 février, à 20 h.

Au creux de l’oreille

Poésie, théâtre et littérature au téléphone. Une nouvelle façon de briser l’isolement. Photo : Radio-Canada / Simon Blais

Du 1er au 18 février, les gens du public ont l’opportunité d’être jumelés à des comédiens professionnels qui leur lisent par téléphone des textes théâtraux, tout ça dans le confort de leur salon. Cette initiative s’adresse à tout le monde, même aux enfants. Il est important de s’inscrire  (Nouvelle fenêtre) pour réserver sa place.

Exposition Mon ami le soleil

Jusqu’au 26 février, il est possible de visiter l’exposition Mon ami le soleil par Marie Gauthier, à l’Édifice de la bibliothèque Anne-Marie-Filteau, dans le secteur de Saint-Nicolas. Dans ses œuvres, le soleil se positionne pour mettre en lumière des paysages tantôt à l’aquarelle, tantôt à l’acrylique. L'artiste travaille avec ses pinceaux depuis 40 ans et met en lumière différentes thématiques que l'on retrouve dans ses œuvres : architecture, personnages, oies et marines.

Sirop! par Flip Fabrique

Les spectacles extérieurs de FLIP Fabrique sont toujours très populaires auprès des touristes et passants dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Sébastien Durocher

Du cirque en plein air, pourquoi pas! Flip Fabrique est de retour avec un tout nouveau concept événementiel intitulé Sirop! Le parcours acrobatique se déroulera les samedis et dimanches 4, 5, 11 et 12 février en après-midi, au parc Petit-Champlain, au parc Félix-Leclerc et à la place Royale. Un musicien traditionnel guidera le public d’un lieu à l’autre.