Un supermarché à Edmonton lance une « caisse lente » spécialement pour les personnes qui ont du temps et envie de discuter. La personne à cette caisse offre plus qu’une facture à payer.

Sympathique et amical, Jason Rutledge attise la curiosité dans ce magasin de la firme Sobeys. En plus de son sourire contagieux, il a le don de mener les conversations. On me demande pourquoi [les clients] viennent me voir, je n'en ai aucune idée, mais je sais que je suis ici pour eux , affirme-t-il.

Ces qualités de discussion mènent souvent Jason Rutledge à occuper la nouvelle caisse du magasin. Les clients peuvent y prendre le temps qu'ils souhaitent pour payer leurs achats. C'est toujours agréable d'entrer dans un endroit où quelqu'un a le sourire au bout des lèvres , raconte Karen Just, une cliente du magasin.

Le magasin Sobeys d'Edmonton a transformé une de ses caisses en caisse lente. Le propriétaire du magasin affirme que la pandémie a créé le besoin d'avoir des interaction plus chaleureuses avec certains clients. Photo : Radio-Canada / Peter Evans.

Désignation officielle de la voie lente

La semaine dernière, l’épicerie a officiellement désigné la voie lente, qui est occupée par Rutledge et d’autres caissiers ou caissières aux profils similaires.

Le propriétaire du magasin, Jerry MacLachlan, dit répondre à la demande des clients qui voulaient plus d'interactions, après la cassure de la pandémie. La pandémie nous a un peu isolés, elle nous a un peu divisés », dit-il. « J'imagine qu’ils sont là pour l'interaction sociale et pour recevoir un peu d'amour de Jason.

« Nos conversations, en particulier, sont sacrées pour moi. » — Une citation de Jason Rutledge, caissier

Des conversations rapides aux discussions profondes

Les conversations dans la file lente de ce magasin peuvent durer entre quelques secondes et plusieurs minutes, et les sujets peuvent être aussi riches que variés, allant du sport au travail, en passant par la vie privée.

Il y a des jours où l'on arrive et où l'on parle de hockey avec quelqu'un , dit Jason Rutledge. Dans le passé, il y a eu aussi des conversations très personnelles.

Un jour, une personne lui a confié : J'ai perdu mon père hier.

Selon Jason Rutledge, les conversations dans la file lente de Sobeys peuvent durer entre quelques secondes et plusieurs minutes. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Jason Rutledge affirme ne jamais savoir de quoi il va discuter, comme si chaque jour était nouveau , ce qu'il trouve « vraiment intéressant ».

Els Thenu est une cliente régulière de l'épicerie. Elle emprunte la voie lente pour saluer Jason Rutledge et changer de sa routine. Il est toujours si sympathique et ses chapeaux sont incroyables , dit-elle en riant.

Elle admet qu'elle utilise la caisse automatique lorsqu'elle est pressée, mais elle apprécie le contact personnel lorsqu'elle a le temps. Même si on est de mauvaise humeur, quand on passe par sa caisse et qu'on sort à l'autre bout, on sent que c'est plus amusant.

Pour l'instant, le magasin prévoit de limiter cette initiative à une seule caisse, mais le propriétaire ne sait pas comment cela fonctionnera avec le retour des journées achalandées lorsque l'activité sera intense pendant les vacances.

Avec les informations de Julia Wong