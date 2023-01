La nouvelle école Le Mascaret accueille ses premiers élèves à Moncton

La rentrée dans ces bâtiments flambant neufs était très attendue après des journées de déménagement et de tempête qui ont ralenti le processus.

Une des salles de classe de la nouvelle école Le Mascaret Photo : Radio-Canada / Sarah Dery

On y songe depuis tellement longtemps. Une construction d'école, ça prend plusieurs années , explique le directeur de l’établissement, Serge Boucher.

Pour les parents aussi, il s'agissait d'un grand jour. Ça fait longtemps qu'on attend. C'était l'excitation quand on a su que c'était finalement l'ouverture de la nouvelle école , raconte Roxanne Russell, la mère d’une élève.

La cafétéria de la nouvelle école Le Mascaret Photo : Radio-Canada / Sarah Dery

C'est que ce changement d'école a été un casse-tête pour certains. En plus des journées d'enseignement perdues avec le déménagement, les élèves ont dû rester à la maison ces derniers jours en raison de la météo.

Je travaille beaucoup de la maison, ça fait que c'était pas trop pire pour moi. Mais je suis certain que beaucoup de parents sont très contents que l'école ait commencé. Ils peuvent retourner à leur vie normale , ajoute en souriant Michel Plourde, un parent d’élève.

Le directeur de l’école estime qu’ on ne peut pas rattraper les journées perdues. Mais on peut se réaligner. [...] Comme on le fait tous les ans. Certaines années, on a manqué 10, 11, même 14 journées à cause des tempêtes.

300 nouveaux élèves à la rentrée prochaine

Pour le moment, les corridors de l'école sont peu fréquentés, mais cela ne va pas durer. À la rentrée prochaine, 300 nouveaux élèves des écoles Le Sommet et Champlain arriveront dans le nouveau complexe. Cela devrait alléger la pression grandissante sur le District scolaire francophone sud, dont certaines écoles débordent.

Comme toute autre école de Moncton, on a toujours des soucis en tête. Même si on se dit nouvelle école, nouveau déménagement, qu'est-ce qui va arriver quand on va aussi dépasser? Mais pour tout de suite, on est bien : avec 300 élèves dans un nouveau bâtiment, il y a de l'espace , croit Serge Boucher.

Serge Boucher, directeur de l'école Le Mascaret Photo : Radio-Canada / Sarah Dery

Pour l'instant, le directeur de l'école Le Mascaret dit mission accomplie.

« Nous et nos élèves, c'est notre maison. On est ici une pleine année tous les jours pendant plusieurs heures. Alors, notre chez-nous est prêt. » — Une citation de Serge Boucher, directeur de l'école Le Mascaret

L'école Claudette-Bradshaw, dans le même complexe, sera prête à accueillir les élèves de la maternelle à la 5e année en septembre prochain.

D'après un reportage de Sarah Dery