Jean-Sébastien Girard en rodage à La Chapelle mercredi et jeudi

C’est son deuxième passage à Québec pour cet entraînement avant le grand spectacle. Précédemment, Jean-Sébastien Girard a eu l’occasion de tester ses blagues sur le public du Théâtre du Petit Champlain en septembre.

Ça a été deux de mes meilleurs publics , dit-il d’emblée.

Le public était complètement fou, je me disais "mon dieu il est prêt ce spectacle-là", mais non c’était juste un public extrêmement aimant et généreux. Là, j’arrivais dans d’autres salles et je réalisais “Oh non, il y a des choses à travailler pour les gens qui me connaissent moins parce que le spectacle ne s’adresse pas juste aux fans de La soirée est encore jeune".

Jean-Sébastien Girard admet au micro de l’émission C’est encore mieux l’après-midi qu’il ne pensait jamais faire de l’humour de sa vie, mais qu’il y prend goût.

Jean-Sébastien Girard : Un garçon pas comme les autres

Oui, j’ai l'habitude d’écrire des blagues, mais de les livrer sur scène je n’ai jamais fait ça, c’est quand même ambitieux. Il faut que je m’habitue à la scène, que je m’entraîne.

Les dates de rodage à travers le Québec lui ont permis d’affiner son spectacle.

Je m’attendais à ce que le rodage soit plus laborieux que ça, confie-t-il. Je me rends compte que le public va voir ça des rodages, aime ça des rodages, ils aiment ça l'espèce de laboratoire. On dialogue avec le public.

Découvrir une nouvelle foule

Selon Jean-Sébastien Girard, 80 % du public sont des amateurs de l’émission radio. À travers, il y a des abonnés aux salles qui me découvrent.

Sa tournée commencera le 27 mars à la salle Albert Rousseau à Québec.