Un immeuble à logements est vacant depuis plus de dix ans à Sept-Îles

Le propriétaire de l’immeuble respecte la réglementation municipale, paye ses taxes toutes les années, puis il y a un entretien minimum qui est fait… La réglementation est respectée , explique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Il ajoute qu’une procédure judiciaire est en cours, opposant le constructeur au propriétaire de l’immeuble, ce qui empêche son administration d’agir.

La Ville ne peut rien faire dans ce dossier tant que le litige n’est pas réglé, et une démolition prend une ordonnance d’un tribunal , se défend-il.

Il garde espoir de trouver un acheteur pour l’immeuble, qui compte trois étages et 18 logements de 5 pièces ½.

Lise Gallant vit à proximité de l’immeuble construit en 2014. Alors que l’édifice est en décrépitude depuis bon nombre d’années, elle et d’autres résidents du secteur multiplient les démarches pour qu'il soit détruit ou utilisé à un bon escient.

« C’est sûr que j’appelle ça un éléphant blanc. Il n'y a personne dedans, on essaie de savoir pourquoi et on nous dit que c’est confidentiel. »