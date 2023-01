Pressions de Smith pour l’abandon d’accusations liées à la COVID-19, selon des sources

La première ministre albertaine, Danielle Smith, a fait pression pour que le procureur général et son bureau interviennent dans des dossiers judiciaires reliés à la COVID-19, selon de multiples sources familières avec ces interactions.

Des échanges durant plusieurs mois entre le bureau de la première ministre et celui du ministre de la Justice, Tyler Shandro, comprenaient ce que des sources ont qualifié de tentatives d’influencer le développement de ces dossiers.

Je les qualifierais d’inappropriés , affirme une source au courant de la situation. CBC/Radio-Canada a accepté de ne pas la nommer, en raison de conséquences potentielles sur sa vie professionnelle.

Danielle Smith demandait des mises à jour sur ces dossiers et s’il était possible de les abandonner, dit cette source.

Cela concernait spécifiquement le cas d’Artur Pawlowski, un pasteur faisant face à deux chefs d’accusation pour méfait et une accusation en vertu de la Loi sur la défense des infrastructures critiques de l’Alberta, en lien avec le barrage du poste frontalier de Coutts.

Une autre source bien au fait de la situation confirme également que Danielle Smith s’est engagée à présenter ce cas à Tyler Shandro, avec l’intention de faire disparaître les accusations.

CBC/Radio-Canada a accepté de ne pas nommer ces sources, car elles ne sont pas autorisées à discuter de ces dossiers et craignent de perdre leur emploi.

Les communications étaient appropriées, selon le bureau de Danielle Smith

Le bureau de la première ministre affirme que les déclarations publiques de Danielle Smith expliquent qu’elle explorait les options juridiques pour offrir une amnistie aux personnes ayant été accusées en lien avec la pandémie de COVID-19.

Après avoir été assermentées, la première ministre et son équipe ont eu plusieurs discussions avec le ministre de la Justice et des fonctionnaires de son ministère, demandant une explication sur les options politiques disponibles en ce sens. Après avoir reçu un avis juridique détaillé et des recommandations du ministre de ne pas procéder avec ces options pour accorder une amnistie, la première ministre a suivi cet avis juridique , affirme le bureau de la première ministre dans une déclaration.

Toute communication entre la première ministre, son équipe, le ministre de la Justice et les fonctionnaires du ministère de la Justice a été appropriée et a été faite dans les contextes appropriés.

« Toute communication entre la première ministre, son équipe, le ministre de la Justice et les fonctionnaires du ministère de la Justice a été appropriée et a été faite dans les contextes appropriés », a affirmé le bureau de la première ministre Danielle Smith mercredi. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Danielle Smith a affirmé publiquement qu’elle avait demandé au procureur général et à son adjoint de considérer s’il était dans l’intérêt public de maintenir les accusations liées à la COVID-19 et s’il y avait une perspective raisonnable de condamnation, avant de procéder.

Toutefois, des sources confirment que certaines de ces conversations ont dépassé ces considérations et constituaient plutôt de la pression.

Ils poussent continuellement , affirme une source, ajoutant que le bureau du ministre de la Justice a tenté de résister à cette pression. Je l’interpréterais comme de la pression.

Le ministère de la Justice dément que la première ministre lui ait donné des directives.

Bien que la première ministre ait demandé des rencontres de breffage et qu’elles aient été données, à aucun moment une directive n’a été donnée au procureur général par la première ministre ou son bureau. Le Service des procureurs de la Couronne de l’Alberta agit de manière indépendante et à aucun moment une décision politique n’a influé sur les poursuites en cours , écrit l’attaché de presse du ministre, Ethan Lecavalier-Kidney, dans une déclaration.

Une relation sous la loupe

La relation entre le bureau du ministre et celui de la première ministre à propos de l’approche à prendre face aux accusations liées à la COVID-19 a fait l’objet d’un examen public récemment.

Une entrevue d'Ezra Levant, qui dirige le média de droite Rebel News, avec Artur Pawlowski laisse entendre qu’il y a eu des efforts en coulisses pour que le gouvernement aide à faire disparaître les accusations du pasteur.

En décembre, le jour où devait se tenir son procès à Calgary pour non-respect des règles de la santé publique, les accusations contre Artur Pawlowski ont été suspendues.

Crois-tu que quelqu’un a demandé [à la procureure] de laisser tomber? Crois-tu qu’il y a un grand patron qui l’a appelée ce matin-là et a dit : Hé, madame la procureure, jetez l’éponge!"? , a demandé Ezra Levant à Artur Pawlowski lors d’une entrevue publiée sur le site de Rebel News le 20 décembre.

Artur Pawloski, dont le procès pour ses accusations en lien avec le barrage de Coutts commencera le jeudi 2 février, a répondu.

Nous avons travaillé en coulisses au niveau politique, essayant de parler au gouvernement conservateur uni pour qu’il abandonne les accusations, parce que c’est une pure vendetta , a-t-il dit à Ezra Levant.

Peut-être que quelqu’un de plus intelligent que le ministre Shandro a dit : "Hé, ce n’est pas dans notre intérêt de mener une guerre contre les prêtres et les pasteurs!" a-t-il ajouté.

Artur Pawlowski est un pasteur qui fait face à deux accusations de méfait et à une accusation en vertu de la Loi sur la défense des infrastructures critiques de l’Alberta, en lien avec le barrage de Coutts. Photo : Facebook/Artur Pawlowski

Les avocats d’Arthur Pawlowski ont refusé de commenter l'affaire, mercredi.

Puisqu’il s’agit d’une situation qui pourrait raisonnablement avoir un impact sur le procès de la semaine prochaine, nous ne pouvons faire de commentaires sur la situation en ce moment , écrit l’avocate Sarah Miller dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

Ezra Levant a joué un rôle crucial pour amasser des fonds pour payer les frais d’avocats d’Artur Pawlowski et a fait campagne publiquement pour que les accusations du pasteur en lien avec la manifestation de Coutts soient abandonnées avant son procès.

Danielle Smith elle-même a été la cible de la campagne de pression d’Ezra Levant cet automne.

En octobre, à la suite d’une rencontre en personne, Ezra Levant a milité pour que la première ministre abandonne les accusations liées à la COVID-19. Il a souligné ce qu’il croyait qu’elle devrait faire dans un long courriel adressé au bureau de Danielle Smith. Ezra Levant a confirmé le contenu de ce courriel et la rencontre avec la première ministre.

La première ministre était intéressée par toute information que je pouvais lui fournir sur la situation sur le terrain et les mécanismes disponibles pour qu’elle puisse prendre les devants dans ces dossiers , écrit-il dans son courriel, que CBC/Radio-Canada a obtenu.

Ezra Levant argumente que certaines accusations devraient être suspendues ou abandonnées et dit pourquoi le procureur général devrait intervenir, mentionnant spécifiquement Artur Pawlowski dans sa correspondance. CBC/Radio-Canada a appris que ce courriel a ensuite été transféré du bureau de la première ministre à celui de Tyler Shandro.

Ezra Levant dirige une entreprise médiatique de droite nommée Rebel News. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Je m’attends à ce que, avec les conseils et les directives appropriés du bureau de la première ministre, les accusations liées à la manifestation de Coutts (les cas non violents, sans armes à feu), les autres manifestations contre les restrictions sanitaires, ou autres infractions selon la Loi sur la santé publique… puissent toutes être abandonnées, suspendues ou interrompues , écrit Ezra Levant dans son courriel.

En réponse à une demande de commentaires mercredi, Ezra Levant a publié la lettre sur son site web.

Je suis très fier de cette lettre et j’en maintiens chaque mot , a-t-il dit.

Il affirme que ses appels pour mettre de la pression sur le procureur général pour abandonner ces accusations liées à la pandémie ont toujours été connus du public.

Je n’ai aucune idée de ce que Smith a fait ou n’a pas fait de la lettre que je lui ai écrite , dit-il.

CBC/Radio-Canada a récemment révélé, selon des sources, qu’un membre du bureau de la première ministre a écrit des courriels aux procureurs de la Couronne l’automne dernier à propos des accusations liées au barrage de Coutts. CBC/Radio-Canada n’a pas vu ces courriels.

La première ministre a affirmé qu’elle n’était pas au courant de cette affaire et a lancé une enquête sur ces courriels. Son bureau affirme que cette recherche n’a fourni aucune preuve de contact par courriel.

Le gouvernement a ajouté par la suite que les courriels supprimés ne seraient disponibles sur ses serveurs que pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 22 décembre au moment de la recherche.

Il y a deux semaines, Danielle Smith a renié sa promesse de gracier ceux qui ont violé les règles sanitaires, affirmant que les premiers ministres n’ont pas ce pouvoir.

La première ministre a par la suite passé plusieurs jours à clarifier ses commentaires sur ses contacts avec les procureurs de la Couronne sur ces accusations. Elle a initialement affirmé qu’elle parlait directement avec les procureurs avant d’affirmer qu’elle n’avait parlé qu’avec son ministre de la Justice.

Danielle Smith a affirmé qu’elle voulait que les procureurs examinent s’il y avait une perspective raisonnable de condamnation et l’intérêt public, mais aussi le fait que les accusations liées à la COVID-19 sont uniques.

Avec les informations de Meghan Grant, Janet French et Elise von Scheel (CBC)