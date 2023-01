Des cabanes pour pratiquer la pêche blanche sur le lac Osisko

Le Collectif Territoire a procédé à l’inauguration de ces installations mercredi, lançant du même coup la saison de pêche sur la glace sur le lac situé au centre-ville.

Geneviève Aubry, directrice générale du Collectif Territoire. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On voulait dans un premier temps faire vivre l’hiver, faire vivre le lac Osisko en hiver aux gens de Rouyn-Noranda et aux visiteurs, affirme Geneviève Aubry, directrice générale du Collectif Territoire. On voulait aussi mettre en valeur le patrimoine culturel du lac Osisko. La pêche blanche, c’est une activité qui est pratiquée depuis des temps immémoriaux par les gens du territoire, alors c’est quelque chose qu’on voulait mettre en valeur.

« On voulait donner accès à des personnes et à des groupes qui n’auraient pas forcément la chance de s’initier à la pêche autrement, alors qu’ici, c’est au centre-ville, on n’a pas besoin de voiture, on n’a pas pas besoin de motoneige. Donc, c'est vraiment facile de se rendre sur le site. » — Une citation de Geneviève Aubry

Les équipements pour pratiquer les trous dans la glace peuvent être empruntés à la Maison Dumulon. Les pêcheurs n'ont qu'à apporter leurs brimbales, leurs hameçons et leurs rafraîchissements. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Mme Aubry précise que le premier volet du projet vise simplement à donner accès aux équipements de base à la population.

Les cabanes sont sur le site, sont débarrées, les gens y ont accès. Il y a même des équipements de base comme des tarières, des pelles et des cuillères que les gens peuvent emprunter en allant chercher une clé au magasin général Dumulon , décrit-elle.

Les cabanes sont situées à environ 100 mètres de la presqu'île du lac Osisko. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le second volet vise à offrir des activités à des groupes scolaires et communautaires afin que ceux-ci puissent s’initier à la pêche avec des guides animateurs formés.

Du doré… comestible!

Les amateurs de pêche sportive trouveront principalement de la perchaude et du doré jaune dans le lac Osisko.

Guy Larochelle, vice-président du Collectif Territoire. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Guy Larochelle, vice-président du Collectif Territoire, rappelle que des dizaines de milliers de dorés jaunes ont été ensemencés dans le lac depuis 25 ans, faisant en sorte que des spécimens de grande dimension peuvent mordre à l’hameçon.

Sur une période de 20 ans, 94 000 dorés ont été mis dans le lac Osisko et le dernier ensemencement date de 2018 , mentionne-t-il, précisant qu’un permis de pêche valide est nécessaire pour s’adonner à l'activité et que les limites de longueur doivent être respectées.

Une petite perchaude a mordu à l'hameçon durant la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Larochelle assure par ailleurs que le poisson pêché dans le lac Osisko peut être consommé, mais en respectant certaines limites.