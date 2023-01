Des milliers de kilomètres de sentiers non cartographiés découverts en Alberta et en C.-B.

Selon de nouvelles recherches portant sur l'analyse de données couvrant plus de 50 000 kilomètres de sentiers en Alberta et en Colombie-Britannique, 24 % des sentiers du sud des Rocheuses n’apparaissent pas sur les cartes officielles. Cela représente près de 6000 kilomètres de sentiers totalement inédits, qui n'étaient, jusqu'ici, pas documentés et qui ne sont pas entretenus.