Le Marathon de Rimouski dévoile un nouveau nom et une nouvelle épreuve

Par ailleurs, pour une première fois dans son histoire, 300 amateurs de course à pied pourront participer à une nouvelle épreuve nommée Pace du Bonheur.

Ce défi permet aux participants de parcourir 42,2 km à leur vitesse. Dans ce cas-ci, le chronomètre est un accessoire, contrairement aux autres épreuves où le temps compte dans le résultat.

Nathalie Bisson, la fondatrice du mouvement Pace du Bonheur, est atteinte d’une maladie chronique. Elle explique que c’est en parcourant son premier marathon, celui de Rimouski en 2011, qu’elle a eu l’idée de ce type de course sans le joug du chronomètre.

La fondatrice affirme que le Marathon de Rimouski sera le seul à offrir huit heures aux participants pour terminer l’épreuve Pace du Bonheur.

« Ce n’est pas pour négliger la distance de 42 [km], c’est pour rendre l'événement festif et accessible à tous. » — Une citation de Nathalie Bisson, fondatrice du Pace du Bonheur

Moins de coureurs?

Si le Marathon de Rimouski a déjà accueilli plus de 4000 coureurs dans le passé, le président, Sébastien Bolduc, note une décroissance de l’engouement pour les activités de course à pied. De plus, avec les problèmes d’hébergement à Rimouski, il ignore où plus de 4000 personnes auraient pu se loger dans la région.

Les inscriptions s’amorcent le 30 janvier et se poursuivent jusqu’au 27 mars.

Avec les informations de René Levesque