Foyers de soins à Neguac : des appels à la démission de la ministre Shephard

L'ex-pdg d'Assomption Vie, Denis Losier, et l'ex-vice-présidente du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité, Norma McGraw, appellent à la démission de la ministre du Développement social Dorothy Shephard après la révocation des permis d’exploitation des foyers de soins spéciaux de Neguac.

Le ministère du Développement social, responsable du dossier, a évoqué jusqu’à maintenant des défis liés au fonctionnement pour justifier la révocation des permis d'exploitation la semaine dernière, sans plus de détails.

Denis Losier et Norma McGraw pointent la responsabilité de Dorothy Shephard dans la gestion de cette crise qui laisse moins d’un mois à des aînés et à leur famille pour trouver une solution de logement alors que les places se font rares dans la province.

Denis Losier appelle à la démission de la ministre du Développement social, qu'il juge responsable de la fermeture de deux foyers de soins. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Selon Denis Losier, la ministre a montré très peu de leadership et a dans ce cas-ci abdiqué totalement ses responsabilités à l’égard des aînés .

« En demandant la démission de la ministre, on donne vraiment de la visibilité à la bêtise qui a été faite à Neguac. » — Une citation de Denis Losier, ancien président d’Assomption Vie

Pour Norma McGraw, Dorothy Shephard a des comptes à rendre . Elle est ultimement responsable de ce qui s’est passé. Si elle est incompétente à la Santé [son ancien poste au sein du gouvernement], comment peut-elle être compétente au Développement social?

Des solutions à étudier

Des solutions de remplacement à la fermeture du foyer d’ici le 17 février doivent être étudiées, estime Denis Losier. Pour lui, le gouvernement devrait poursuivre le propriétaire des deux foyers de soins spéciaux et mettre la Villa Neguac et le foyer Saint-Bernard en tutelle.

« C’est de la foutaise cet argument-là de dire que c’est le secteur privé. Il y a un foyer de la province qui est en tutelle à Campbellton. Il pourrait y avoir la même chose dans le secteur privé. Dans ce cas, il s’agit de la santé, du bien-être de nos aînés. C’est de la responsabilité du ministère du Développement social de voir à ça. » — Une citation de Denis Losier

D’après lui, cette mise sous tutelle permettrait aux aînés de ne pas avoir à déménager.

Norma McGraw pousse, elle, pour que Dorothy Shephard réclame du premier ministre que les élus aillent en chambre et passent des lois sur la question le plus vite possible.

Dorothy Shephard estimait mardi que la révocation des permis d’exploitation des deux foyers était la seule solution possible. Nous savons que c'est bouleversant pour les familles et nous savons que cela les plonge dans l'incertitude, mais toutes les options ont été envisagées avant d'en arriver là , affirmait la ministre.

Elle ajoutait que les foyers de soins spéciaux sont des établissements privés et que le gouvernement ne peut pas simplement intervenir en tant que fiduciaire pour les reprendre , comme cela avait été le cas en 2019 dans un foyer de soins de Campbellton mis sous tutelle et mentionné par Denis Losier.

Une manifestation dimanche

D’après Mme McGraw, Neguac n’est pas dans une situation unique. Il a fallu ça pour que les élus réagissent vivement, mais c’est un problème systémique dans toute la province. Elle juge la ministre Shephard responsable de la situation, qui se serait détériorée sous ses yeux sans qu’elle réagisse.

Norma McGraw estime que Dorothy Shephard a laissé la situation des aînés s'aggraver sans réagir. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Denis Losier souligne qu’un rapport de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick auquel il a participé, publié en juin dernier, montrait du doigt des incidents concernant l’alimentation, les médicaments et la propreté des chambres des aînés dans des établissements de toute la province.

Le ministère du Développement social n’a pas réagi à la parution de ce rapport, selon lui.

Georges Savoie, maire de Neguac, appelle à faire les changements pour s’assurer qu’une situation pareille ne se produise pas ailleurs . D’après M. Savoie, des investisseurs privés seraient intéressés à reprendre les foyers.

Le maire de Neguac, Georges Savoie, appelle la population à la patience. (Photo d'archives) Photo : contribution

Il appelle donc la population à la patience et espère que les résidents pourront être rapidement rapatriés à Neguac. Le maire a réclamé une entrevue à la ministre du Développement social pour essayer de faire avancer la situation, sans réponse pour le moment.

Une manifestation est prévue dimanche à 13 h à Neguac, organisée par le comité Nous sommes encore debout. L’association invite la population à réagir . Venez vous faire entendre à ce rassemblement, car si la population laisse cela passer, on ouvre une porte à d’autres catastrophes! est-il écrit dans le communiqué.

Avec des informations de Frédéric Cammarano et de La matinale