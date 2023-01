C’est pas le budget souhaité, c’est un budget qui est difficile, c’est un budget qui va être exigeant envers la population , lance le maire Jean-Guy Levesque.

Tous les contribuables des différents secteurs de cette municipalité verront leur taxe foncière augmenter de 6,5 cents par 100 $ d’évaluation municipale. Les résidents du quartier de Campbellton auront le taux de taxation le plus élevé, soit de 1,84 $.

Augmentation de la taxe foncière Augmentation de la taxe foncière Quartier Taxe foncière 2022 Taxe foncière 2023 Campbellton 1,7763 $ 1,8413 $ Atholville 1,5044 $ 1,5694 $ Val D'Amours 1,2478 $ 1,3128 $ Saint-Arthur 1,3725 $ 1,4375 $ Tide Head 1,5053 $ 1,5703 $ McLeods (DSL) 1,2131 $ 1,2781 $ Glencoe (DSL) 1,3413 $ 1,4063 $ Dalhousie (DSL) 1,0546 $ 1,1196 $

Le maire ne se fait pas d’illusion. Les citoyens ne seront pas heureux, on s’entend là-dessus .

Jean-Guy Levesque explique que le budget 2023 a été élaboré par l’équipe de transition et adopté par le ministre de la Gouvernance locale et non par le nouveau conseil municipal.

Tout le monde savait que les taxes allaient augmenter. Est-ce qu’on savait que ça allait être 6,5 cents? Non, mais tout le monde s’attendait à ça , dit-il.

Le coût de la vie : le principal responsable, dit la Ville

Yves Gagnon, facilitateur de transition nommé par la province, admet que la situation de la Communauté régionale de Campbellton est complexe. Cette entité nécessite maintenant huit taux de taxation différents pour ses secteurs.

La ville explique cette hausse de la taxe foncière par l’augmentation du coût de la vie qui a un impact direct sur les dépenses de la municipalité.

Yves Gagnon, facilitateur de transition nommé par la province Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Le coût de la vie n'a pas été compensé par l'augmentation de l'assiette fiscale dans le cas de Campbellton. Donc l'assiette fiscale a monté de 5 % et le coût de la vie était 7 %, donc il y a un déséquilibre de ce côté-là , explique Yvon Gagnon.

Le facilitateur explique que les coûts liés aux services de la GRC , à certaines négociations syndicales des employés municipaux et aux carburants ont aussi fait augmenter la pression financière.

C’est pas nécessairement une mauvaise gestion. C’est une série de circonstances qui fait que dans le cas de Campbellton, qui est une communauté avec des voisins limitrophes qui ne contribuent pas au coût de la vie, ça fait qu’il y a une pression à la hausse.

On est en train de changer le moteur de l’avion

Le maire Jean-Guy Levesque est conscient qu’il a du pain sur la planche. Il faudra peut-être revoir la façon de faire et tenter de faire preuve d’innovation.

On va pas chômer, on va regarder notre situation, on peux-tu à l'intérieur de tout ça, revoir nos services, revoir nos investissements financiers? , dit-il.

Il explique que des analyses financières seront faites, en plus de mettre l’emphase sur le développement économique. Il précise avoir déjà rencontré trois entrepreneurs prêts à investir dans sa région.

Les contrecoups de la fusion

Les villages d’Atholville et de Tide Head avaient tenté de convaincre le ministre de la Gouvernance locale de ne pas être fusionné avec Campbellton, lors de l’annonce des nouvelles entités proposées. Le ministre avait finalement refusé et les deux villages avaient accepté cette décision, affirmant qu’ils voulaient maintenant passer à autre chose et aller de l’avant pour le bien du Restigouche.

Aujourd’hui, les contribuables des secteurs d’Atholville, Saint-Arthur, Val D’Amours et de Tide Head voient aussi la taxe foncière augmenter.

Les élus représentant ces secteurs sont d’avis que les citoyens s’attendaient à une augmentation, mais peut-être pas de l’ordre de 6,5 cents.

Avec l'augmentation des coûts d'opération, l’inflation, faut s'attendre qu'il va y avoir une hausse et je pense que le monde va accepter ça , affirme Maurice Comeau, conseiller du secteur Tide Head.

Glen Perron, conseiller du secteur Val D’Amours, s’attend à ce que cette augmentation fasse jaser, mais que remettre sur pied l’économie locale doit maintenant être la priorité.

On est une communauté maintenant, et la réaction, fort probablement, va avoir des conséquences, mais faut travailler pour faire sûr qu’on va de l’avant avant notre communauté en grande région , soutient-il.

D’après les informations de Serge Bouchard