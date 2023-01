Le Circuit Beaumont accueillera ses premiers clients le 3 février

Pour cette première, une carte à cases numérotées sera distribuée aux spectateurs afin qu’ils puissent sentir des odeurs correspondant au récit tout au long du film. Un souhait du directeur de la programmation du cinéma, Jason Béliveau.

On veut démontrer que le Circuit Beaumont va présenter du cinéma d’auteur, mais aussi d'autres choses , soutient-il.

La programmation du Circuit Beaumont offrira du cinéma d’auteur, de répertoire ainsi que de grands classiques québécois et internationaux, le jeudi et le vendredi, pour commencer. Il s’agit du premier cinéma à ouvrir ses portes au centre-ville de Québec, depuis la fermeture du Cineplex Place Charest, il y a plus de 10 ans.

Le Circuit Beaumont est situé au 4e étage du complexe Méduse, à Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Maude Pontbriand

On a une approche plus intime, on veut créer des rencontres, on veut inviter des cinéastes, faire des présentations avant les films, ouvrir un espace de réflexion. C’est très important pour nous , indique Jason Béliveau.

La seule et unique salle de projection, qui dispose de 70 sièges, sera finalisée d’ici un an. Déjà, le lancement de la programmation du mois de février a reçu un bel accueil du public.

Déjà, ça se vend bien. Ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on anticipait. On est très heureux. Ça confirme que le public attendait cette salle de cinéma , croit la directrice générale d’Antitube, l’organisme qui a créé le Circuit Beaumont, Ariane Caron Lachance.

Une ouverture qui s’inscrit dans un courant international

Selon Jason Béliveau, l’ouverture du Circuit Beaumont s’inscrit dans un nouveau courant culturel qui s’observe dans les grandes villes.

Installer des gros complexes de cinéma dans les centres-villes, on n’est plus là. L’avenir, ce sont les petites salles de cinéma, les salles de quartier, d’une centaine de places où les gens peuvent se rendre à pied, à vélo, en transport en commun , soutient le directeur de la programmation.

Ce dernier fait notamment référence au Cinéma du parc et au Cinéma moderne, installés à Montréal.

Combler un vide

Les fondateurs du Circuit Beaumont estiment que le nouveau cinéma viendra combler un trou dans le 7e art à Québec.

On n’est pas contre les blockbusters, mais un baccalauréat en cinéma vient d’ouvrir à l’Université Laval et les enseignants ne peuvent pas envoyer les étudiants voir du cinéma de répertoire dans une salle à Québec , affirme Ariane Caron Lachance.

Je l’ai vécu dans les derniers mois, les dernières années. Il y a une certaine frustration, car il y a certains films qu’on veut voir, considérés comme majeurs, que la critique est positive, mais tu te rends compte qu’ils ne sont pas présentés à Québec , avoue Jason Béliveau.

La salle de cinéma du Circuit Beaumont sera terminée d'ici un an, mais des films y seront tout de même projetés en 2023. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

L’équipe d’Antitube travaille déjà depuis près de cinq ans sur le projet. L’ouverture a été retardée à quelques reprises en raison notamment de la pandémie.

Pour améliorer l’expérience client, Jason Béliveau et Ariane Caron Lachance envisagent de prémunir le Circuit Beaumont d’un permis d’alcool afin de tenir des soirées plus festives, après les projections.

Avec les informations de Patricia Tadros