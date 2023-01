Le CISSS de la Gaspésie encouragé par les premiers progrès de son plan d’action

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie fait savoir que le plan d’action visant l’amélioration de ses pratiques administratives progresse bien. La direction évalue son avancement à 50 %. Amorcé il y a six mois, ce plan doit s’étaler sur trois ans.

Rappelons que le CISSS était tenu de déposer un plan d’action pour remédier à divers problèmes de gestion qualifiés de graves dans un rapport « accablant » déposé en mai par la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc.

Il y a un travail d'envergure qui a été réalisé dans les derniers mois , estime Jean-Pierre Collette, directeur des ressources financières du CISSS de la Gaspésie et responsable du dossier.

On avait entrepris nos actions même avant le dépôt du rapport, donc il y avait certaines lacunes qui étaient connues et le CISSS était déjà en action sur plusieurs des thèmes qui ont été relevés dans le rapport. Alors je vous dirais qu'en ce moment, on est là où on souhaitait être.

Parmi les changements apportés, il cite la révision de plusieurs politiques, la révision du processus d’embauche des cadres et l’enclenchement du processus de sélection de directeurs adjoints au président-directeur général pour chacun des réseaux locaux.

Le processus d’affichage d’un poste de conseiller en audit interne est aussi lancé. La personne choisie aura pour mandat de veiller au suivi de toutes les mesures adoptées par le CISSS et de s’assurer que les actions mises en place ont vraiment permis d'atteindre les objectifs.

On a aussi fait une révision des règlements qui définissent le processus d'identification des conflits d'intérêts potentiels et on a mis en place des mesures d'atténuation pour éliminer toute apparence de conflit d'intérêts, que ce soit dans les dossiers d'embauche ou dans l'émission de contrats, ajoute M. Collette. De plus, l’ensemble du processus de dotation des postes de cadres a été révisé.

En mai dernier, un rapport de la vérificatrice générale du Québec faisait état de graves lacunes dans la gestion du CISSS de la Gaspésie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le CISSS s’est engagé à mettre en œuvre 65 actions sur 5 axes, soit le climat de travail, la gouvernance et l’administration, la gestion des contrats, le processus d’embauche ainsi que la vérification interne pour un suivi des correctifs.

Le plan d'action est suivi pendant trois ans par la vérificatrice générale du Québec. La prochaine étape officielle est une rencontre qui aura lieu à l'anniversaire du dépôt du rapport, en mai 2023, précise Jean-Pierre Collette. Après ça, il y aura un état d'avancement plus officiel, à mi-chemin, en novembre avec la vérificatrice générale. On aura à lui faire part de l'avancement de nos actions et elle aura à dire si elle est satisfaite ou insatisfaite de la progression de chacune des actions.

M. Collette indique par ailleurs que le CISSS a beaucoup consulté pour l'élaboration de son plan. Nous n’avons pas travaillé en vase clos, dit-il. Le plan a été conçu en collaboration avec le bureau de la vérificatrice générale et on a eu des discussions avec d'autres établissements.

L’administrateur rappelle qu'il n'existait pas de modèle de plan de réorganisation de ce genre duquel le CISSS de la Gaspésie aurait pu s'inspirer puisqu'il était le premier établissement de santé à faire l'objet d'un mandat d'audit de performance administrative de la vérificatrice générale.

Au moment de la publication de ces lignes, il était toujours impossible de joindre la partie syndicale.