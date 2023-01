Apple déploie une mise à jour de sécurité pour l’iPhone 5S, sorti il y a près de 10 ans

Cette mise à jour (iOS 12.5.7  (Nouvelle fenêtre) ) est également offerte pour les téléphones intelligents iPhone 6 et iPhone 6 Plus, légèrement plus récents, et également certains iPad et même iPod.

Si ces appareils n’ont plus eu accès aux nouvelles versions d’iOS depuis iOS 12, une mise à jour logicielle sortie en 2018, Apple continue de colmater des brèches de sécurité qui pourraient nuire à leurs propriétaires.

Dans ce cas précis, la mise à jour de sécurité vise à empêcher des contenus web créés dans des buts malveillants à mener à de l’exécution de code arbitraire , soit à possiblement prendre le contrôle de l’appareil.

Cette faille de sécurité aurait été activement exploitée dans un signalement rapporté à Apple, selon une note explicative de la mise à jour sur le site web du géant à la pomme.