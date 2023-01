Crise du logement, train léger, itinérance et confiance… les priorités du maire d’Ottawa

Crise du logement et itinérance

Le maire Sutcliffe a souligné que la ville d’Ottawa subit une crise d'accessibilité au logement. L’élu municipal fait un parallèle entre ce problème social et la hausse du coût de la vie.

Selon lui, l'inflation a un impact indéniable sur les personnes sans-abri ou qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Passer la nuit à la belle étoile pour sensibiliser à l’itinérance (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Josée Guérin

Pour venir à bout de ce dossier épineux, le maire a insisté sur le fait qu’il est impératif de rendre la ville d’Ottawa plus sûre, plus fiable et plus abordable. Pour ce faire, il propose d'établir un cadre fiscal solide dans le but d’investir plus durablement. Le maire n'a toutefois pas précisé mercredi comment il allait s'y prendre concrètement.

En outre, il a rappelé que les pressions budgétaires auront un impact sur les décisions du conseil au cours des prochaines années.

Train léger

Par ailleurs, M. Sutcliffe soutient que son équipe a hérité des problèmes de dysfonctionnement persistants auxquels fait face le système du train léger.

« J'espère qu'un jour, nous arriverons à un point où nous considérons une interruption du transport en commun comme un événement normal plutôt que comme un problème chronique. » — Une citation de Mark Sutcliffe, le maire de la ville d'Ottawa

Le train léger d'Ottawa en hiver et sous la neige (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

Cependant, il reconnaît que le problème ne sera pas facile à résoudre, tout en rappelant que c'est le travail du Conseil municipal de s'assurer que les résidents aient droit à un système de transport en commun plus fiable.

Confiance et transparence

Le premier magistrat a déclaré que le convoi des camionneurs qui a paralysé la ville d’Ottawa pendant près d’un mois l’année dernière et l'enquête sur le train léger ont fini par miner la confiance de la population envers les autorités municipales.

Des manifestants contre les mesures sanitaires ont paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant plusieurs semaines l'an dernier. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

De l’avis du maire, pour que cette confiance soit recouvrée, il est vraiment important que nous ayons une équipe solide à l'hôtel de ville d'Ottawa, une équipe d'employés qui se sentent soutenus et respectés pour faire avancer les priorités de ce conseil. Au cours des dernières années, plusieurs facteurs ont contribué à créer un sentiment d'incertitude chez les employés, notamment les répercussions continues de la pandémie et l'évolution de l'environnement socioéconomique.

Malgré le travail colossal qui l'attend, lui et son conseil municipal, le maire d'Ottawa reste optimiste.