Des travaux d’enrochement seront réalisés sur la plage de Pohénégamook

Joint au téléphone, le maire Benoit Morin souligne que ces travaux seront effectués la semaine prochaine près de l'embouchure de la rivière Saint-François. Au cours de la dernière année, les responsables municipaux ont remarqué que l'érosion faisait de plus en plus de dommages dans ce secteur.

Des travaux doivent avoir lieu pour protéger la partie Est de la plage. Photo : Radio-Canada

En août, une demande de permis a été déposée auprès du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec. L'objectif était de faire les travaux avant les premières neiges, mais la Ville n'a reçu son permis que le 23 décembre et d'autres autorisations devaient également être obtenues de Pêches et Océans Canada.

En novembre, les élus ont adopté une résolution autorisant une dépense de 45 000 $ pour ces travaux prévus sur une trentaine de mètres. Le maire ne cache pas que la facture pourrait être un peu plus élevée. Faire les travaux en hiver pourrait les complexifier.

Benoit Morin entouré de son équipe (photo d'archives) Photo : Facebook / Benoit Morin

« Si on ne fait pas les travaux cet hiver, au printemps, avec la montée des eaux et la glace, on va perdre cette portion de terrain! » — Une citation de Benoit Morin, maire de Pohénégamook

Ces travaux sont d'autant plus importants pour les élus qu'un important projet de développement du camping, situé tout juste à côté de la plage, doit se réaliser cette année. Au total, 71 nouveaux sites seront aménagés.

Autres travaux à prévoir

Deux autres sections des berges de la rivière devront être enrochées pour limiter l'impact de l'érosion. Le maire de Pohénégamook confirme que des négociations sont en cours avec les fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Dans le meilleur des cas, Benoit Morin espère que l'enrochement pourra être réalisé d'ici la fin de l'année.