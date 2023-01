Saisie record de méthamphétamines à Sherbrooke : un homme de 32 ans accusé

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a réalisé une saisie record de plus de 332 000 comprimés de méthamphétamines. Yuhan Dufresne, un homme de 32 ans de Sherbrooke, a été formellement accusé en rapport avec cette saisie.

Le SPS a procédé à son arrestation mardi soir alors qu'il était au volant de son véhicule. Selon le service de police, cette arrestation s'est faite dans la foulée d'une enquête de plusieurs semaines menée avec l'aide de la Régie de police de Memphrémagog.

Les policiers ont ensuite perquisitionné dans le domicile de Yuhan Dufresne, où ils ont saisi la drogue ainsi que près de 75 000 $ et un véhicule. Le suspect a comparu mercredi au palais de justice de Sherbrooke, mais l'audience de sa cause a été reportée au 31 janvier. Il fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession pour fin de trafic et de recel d'argent. Il restera détenu en attendant la suite des procédures.

L'avocat de Yuhan Dufresne, Me Jean-Marc Bénard, explique ce report par diverses raisons. D'abord, [je dois] évaluer la preuve qui ne m'a pas encore été remise [...], et ensuite, [je dois] évaluer l'opportunité de présenter une enquête sur remise en liberté.

Le porte-parole du SPS , Martin Carrier, mentionne que l'individu est connu du milieu policier.

« Pour le SPS , il s'agit de la plus grosse quantité saisie de méthamphétamines de son histoire. » — Une citation de Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke

Un marché qui vise les jeunes

Selon Martin Carrier, la valeur de chacun des comprimés est estimée à 2 $. Il ajoute que ce sont principalement les jeunes consommateurs qui sont ciblés par la vente de cette drogue.

Ce comprimé est souvent utilisé dans des partys, des raves : c'est généralement le marché visé , explique-t-il tout en ajoutant que la plupart du temps, ces drogues sont fabriquées dans des laboratoires clandestins avec des produits pris au hasard .

Martin Carrier, relationniste au Service de police de Sherbrooke (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles Beaudoin

Médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, Éric Lampron-Goulet met en garde contre les effets des méthamphétamines. Il souligne que les risques d' AVC et de décès existent.

Le Dr Lampron-Goulet explique que cette drogue peut être coupée avec d'autres ingrédients qui peuvent eux aussi être néfastes. C'est une drogue qui est pire lorsqu'elle est consommée avec d'autres drogues, et c'est souvent le cas. Ça va souvent être consommé avec de l'alcool, du cannabis et d'autres drogues.

« La méthamphétamine, c'est une drogue stimulante qui provoque une des plus fortes dépendances, donc ça, c'est non négligeable. L'autre problème, c'est au chapitre des symptômes cognitifs, donc délire, psychose, paranoïa. » — Une citation de Éric Lampron-Goulet, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive

Le Dr Éric Lampron-Goulet, spécialiste en médecine préventive à la Direction de la santé publique de l’Estrie (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Pour diminuer les risques, ce médecin recommande à ceux qui en consomment de ne pas le faire seul, d'y aller graduellement et d'en prendre en petite quantité.

L'enquête se poursuit

Le SPS indique que l'enquête est toujours en cours. Le porte-parole n'écarte pas la possibilité qu'il puisse y avoir d'autres arrestations dans cette affaire.

On doit s'assurer si cet homme-là est relié à un réseau bien structuré [et] à quel moment il allait livrer ses stupéfiants à un autre endroit. Tout ça fait partie de notre enquête , indique l'agent relationniste.

« Généralement, une personne qui a une grosse quantité de stupéfiants comme ça est reliée à un réseau bien structuré. » — Une citation de Martin Carrier, porte-parole, Service de police de Sherbrooke

D'autres perquisitions ont eu lieu un peu plus tôt ce mois-ci à Sherbrooke, mais elles n'avaient aucun rapport avec celle de mardi soir, assure Martin Carrier.

Avec les informations de Titouan Bussière