Le Cégep de Trois-Rivières et l’UQTR font les palmarès en matière de recherche

Le cégep maintient sa position grâce aux revenus de recherche qui sont estimés à 20 M$ répartis entre les trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) affiliés à l'institution.

Selon le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron, cette reconnaissance n’est pas seulement due à une année exceptionnelle, mais bien à une position durable de leader en recherche qu’a atteint le Cégep, indique-t-il par voie de communiqué.

Le Cégep de Trois-Rivières, qui fait partie de la catégorie des collèges de petite dimension, se place également en première position pour le plus grand nombre de partenariats de recherche et de projets de recherche complétés. Il est de plus chef de file pour le plus grand nombre d’étudiants rémunérés et les revenus de recherche en provenance de l’industrie.

Les trois centres affiliés Centre de métallurgie du Québec

Innofibre – centre d’innovation des produits cellulosiques

C2T3

L’UQTR dans le Top 30

Selon Research Infosource, l' UQTR s'est installée au 28e rang avec plus de 44 M$ de dollars en financement de recherche. C'est une augmentation de près de 11 M$ par rapport à l'année précédente.

L'Université de Toronto arrive en tête de ce palmarès avec un financement de plus d'un 1,4 G$.

L'Université McGill occupe la première position parmi les universités québécoises. Elle occupe le troisième rang de ce classement à l’échelle du pays.