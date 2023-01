Gel et baisse des taxes pour l’an 1 de La Morandière-Rochebaucourt

Le budget 2023 adopté lundi soir gèle la taxe foncière à 80 cents du 100 dollars d’évaluation pour une troisième année dans le secteur de La Morandière. Pour le secteur de Rochebaucourt, le taux passera de 1,05 dollar à 80 cents, soit une baisse de près de 24 %, mais il faudra payer une nouvelle tarification de 60 dollars pour l’implantation du compostage.

Le but, pour la première année du regroupement, c’était de ne pas augmenter les taxes pour le secteur La Morandière. La population est plus grande et il y a plus de routes, alors le regroupement avantageait un peu les citoyens de Rochebaucourt. Mais on a réussi à boucler un budget au même taux de taxation que l’année dernière pour La Morandière , souligne le maire, Alain Trudel.

Le tarif de compensation pour le service de la gestion des matières résiduelles est de 250 $ et celui pour le service d’égout, qui vise strictement les résidences desservies au cœur du village dans le secteur de Rochebaucourt, est de 210 $.

La pédale douce

Le nouveau conseil municipal a dû jongler avec la hausse des coûts liée à l’inflation et a pigé 31 293 $ dans les surplus accumulés, qui totalisent 610 000 $, pour équilibrer son budget de 1 157 929 $ en 2023. Il a aussi fallu mettre la pédale douce sur les projets, selon M. Trudel.

« Le coût du diesel a un impact énorme sur notre budget, avec l’entretien des chemins et le chauffage des centres communautaires qui se fait au mazout. On aurait aimé faire quelques projets, mais pour le moment, on s’est dit que pour l’an 1, il était préférable de bien analyser notre situation. » — Une citation de Alain Trudel, maire de La Morandière-Rochebaucourt

Alain Trudel, maire de la nouvelle municipalité de La Morandière-Rochebaucourt (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un regroupement met de la pression sur la gestion administrative. C’est quand même pas mal d'ouvrage, de regrouper les deux municipalités. On ne voulait pas mettre de pression additionnelle sur notre directrice générale et son adjointe , explique M. Trudel.

Deux projets sont tout de même à l’étude pour le secteur au sein du nouveau comité valorisation de la MRC d'Abitibi, soit la rénovation et la relance de la salle de quilles de Champneuf et la volonté de ramener une station-service dans le secteur Des Coteaux, celle de La Morandière ayant fermé ses portes en 2022.

Les économies se confirment

Ce premier budget confirme aussi les économies de plus de 90 000 $ projetées dans l’étude de regroupement.

Si on additionne les budgets des deux anciennes municipalités, on parle de 1 324 000 $. On présente un budget 2023 de 1 158 000 $. Comme vous le voyez, c’est à peu près une économie de 166 000 $, mais il faut enlever les ententes intermunicipales qu’on se facturait l’une et l’autre, et on parle d’une économie d’environ 100 000 $. Et on y est parvenus tout en maintenant notre personnel administratif , se réjouit le maire Trudel.

Fusionnée depuis le 1er janvier, la Municipalité de La Morandière-Rochebaucourt compte environ 330 habitants. Les coûts directement liés au regroupement sont absorbés par le Programme d’aide financière au regroupement municipal du gouvernement du Québec.