Les résidents de la ville de Lunenburg vont rebaptiser la rue Cornwallis

Je pense que beaucoup de gens sont ravis d'avoir leur mot à dire , rapporte la conseillère Melissa Duggan, qui préside le comité spécial contre le racisme de Lunenburg.

Dans un communiqué, la Ville explique qu’elle veut renommer la rue et deux de ses parcs dans le but d'honorer les personnalités afro-néo-écossaises et mi'kmaw, les noms de lieux et les mots qui ont façonné l'histoire de Lunenburg .

La Ville décrit Edward Cornwallis comme un ancien gouverneur controversé de la Nouvelle-Écosse qui promettait en 1749 une prime à quiconque tuait des hommes, des femmes et des enfants mi'kmaw .

La statue d'Edward Cornwallis a été retirée de son socle le 31 janvier 2018. Photo : Radio-Canada / CBC/Craig Paisley

Lunenburg reconnaît aussi que d'autres municipalités de la province telles que Bridgewater, Kentville, Halifax et Sydney ont changé le nom des rues portant le nom de Cornwallis au cours des dernières années, dans le cadre d'un nouveau regard sur notre histoire .

Pas de consensus du comité

Les résidents pourront aider à choisir le nouveau nom pour la rue en remplissant un sondage.

Nous tendons la main plus largement pour recueillir les suggestions des gens et découvrir ce qu'ils aimeraient voir , dit Melissa Duggan.

Nous ne sommes pas parvenus à un consensus au sein du comité et nous avons donc décidé d'aller de l'avant avec le processus de réalisation d’un sondage pour laisser les gens s'exprimer.

Le sondage, accessible en ligne ou à l'hôtel de ville, propose plusieurs noms mi'kmaw :

E'se'katik, qui veut dire l’endroit des palourdes, le nom original de l’emplacement de Lunenburg;

Gta'n, qui veut dire l’océan;

Kluscap, qui est le nom d'une figure spirituelle des peuples autochtones en Atlantique;

Matlot, qui veut dire marin;

et Nitap, qui veut dire ami.

Nous avons été soucieux d'inclure une vaste sélection de noms différents pour honorer l'histoire locale des Mi'kmaq , affirme la conseillère Duggan.

Le sondage propose aussi de donner à la rue le nom de Queen puisque les rues voisines se nomment Duke, King et Prince.

On suggère aussi le nom de Réconciliation en l'honneur de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec les nations autochtones.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a lieu le 30 septembre. Photo : Radio-Canada / CBC News

Il y a aussi la possibilité d’écrire sa propre suggestion de nom.

Les résidents ont jusqu'au 13 février à 16 h pour se faire entendre. Une fois qu'un nom sera choisi, il sera soumis au conseil pour une décision.

Mettre en valeur les cultures mi'kmaw et afro-néo-écossaise

Le Conseil a également approuvé le changement de nom de deux parcs dans la région.

Le parc Blockhouse Hill a été renommé parc Sylvia pour honorer une femme noire asservie qui a aidé à défendre Lunenburg lors d'une attaque américaine en 1782, mais qui n'avait jamais été reconnue pour ça.

Le nom du parc du 250e anniversaire a quant à lui été changé pour celui de parc du Labrador, en l’honneur du vieux Paul Labrador, qui avait une ferme avec des plantes médicinales là où se trouve le parc. La famille aux racines mi'kmaw et acadiennes était bien installée dans la région quand Lunenburg a été fondée en 1753.

Nous sommes assez satisfaits du travail qui est fait et avons hâte de voir les commentaires de la communauté , affirme Melissa Duggan.