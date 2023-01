Lancement d’une application de lutte contre les fugues dans les centres jeunesse

Afin d'intensifier les mesures de prévention et de réduction en matière de fugues dans les centres jeunesse, Egadz, une importante organisation de sensibilisation auprès des jeunes de Saskatoon, a lancé une application mardi. Selon un communiqué du gouvernement, l’outil sera d'abord déployé auprès de la police de Saskatoon et d'autres agences locales.

Son déploiement à l'échelle de la province est prévu dans les mois à venir, comme l'annonce le gouvernement. Je suis heureux d'annoncer que nous avons fourni près de 50 000 $ pour soutenir le développement de l'application afin d'engager et de soutenir ces jeunes , a déclaré le député provincial de Saskatoon-Willowgrove, Ken Cheveldayoff, au nom du ministre des Services sociaux, Gene Makowsky.

L'application s'appuie sur un outil d'évaluation des risques existant, Operation Runaway d'Egadz.

Cet outil aide les travailleurs à évaluer le niveau de risque des jeunes s'ils ne rentrent pas chez eux comme prévu.

ll a été élaboré en utilisant la contribution du comité des jeunes et de leurs antécédents avec la prise en charge. D'un simple clic sur un bouton, le travailleur peut alors facilement partager toutes les informations pertinentes avec les services de police locaux , a indiqué le directeur général d'Egadz, Don Meikle, qui aide les jeunes depuis plusieurs années.

Parmi les facteurs qui peuvent créer un risque accru pour la sécurité d'un jeune figurent la maladie mentale et la consommation de drogues, selon la province.

Quand on fait ce travail depuis aussi longtemps que moi et que les gens parlent de jeunes disparus, et du nombre élevé, pour moi, c'est respectueux dans la mesure où nous ne faisons que signaler les enfants qui sont légitimement portés disparus et à haut risque , a ajouté Don Meikle.

Selon le chef adjoint de la police de Saskatoon, Randy Huisman, l'objectif de la force policière était de réduire le nombre de fugues à répétition.

En disant cela, nous savons que la police ne peut pas s'attaquer seule à ce problème. Les questions entourant la raison pour laquelle les jeunes fuguent sont très complexes , a-t-il soutenu.

Et ce n'est pas seulement un problème touchant la police, c'est un problème social. Le dicton selon lequel il faut une communauté pour éduquer un enfant est vrai, mais ce qui est également vrai, c'est qu'il faudra une communauté pour s'attaquer à ce problème.

Depuis la mise en œuvre de l'outil initial d'évaluation des risques d'Egadz, le nombre de jeunes portés disparus de ses maisons a régulièrement diminué, selon le gouvernement.

En effet, sur les quelque 1500 évaluations des risques réalisées par le personnel d'Egadz l'année dernière, seules 235 ont donné lieu à un signalement de disparition à la police de Saskatoon, souligne le communiqué.