Le Festival de musique du Royaume de retour dans sa formule originale

Des auditions auront lieu dans les écoles de musique en avril pour les volets populaire et classique. Les finales auront lieu les 29 et 30 avril à la Salle Pierrette-Gaudreault et la Salle Orphée.

Une classe virtuose est aussi offerte aux étudiants de niveau universitaire inscrits dans un conservatoire ou une faculté de musique au Québec. Deux galas sont aussi prévus en mai avec les différents lauréats.

Rappelons que le festival avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie. En 2021 et en 2022, l’événement était dans une formule de parrainage lors des deux dernières années.