Le Tigre annonce une tournée nord-américaine, sa première en 18 ans 

Le groupe de punk et d’électro américain Le Tigre, qui avait marqué les esprits en 1999 avec la chanson Deceptacon, a annoncé mardi une tournée nord-américaine qui le mènera à Montréal, Toronto et Vancouver au mois de juillet.

Le trio dirigé par Kathleen Hanna, ancienne chanteuse du groupe de punk Bikini Kill et icône du mouvement féministe riot grrrl, a lancé son dernier album, This Island, en 2004, puis le simple I’m With Her en 2016, écrit en soutien à la candidate à la présidence américaine Hillary Clinton.

L’été dernier, le groupe s’était réuni pour une première fois en une décennie le temps d’un concert au festival This Ain’t No Picnic en Californie.

Le Tigre a été formé à New York en 1998 par Kathleen Hanna, Johanna Fateman et Sadie Benning, qui a quitté le groupe en 2000 pour être remplacée par JD Samson. Le trio propose un son entre le rock, le punk, le dance et l’électro.

En 2015, il a collaboré avec le groupe de punk russe féministe Pussy Riot, enregistrant une chanson qui a été utilisée dans un épisode de la série Le château de cartes (House of Cards).

Plus récemment, le groupe s’est retrouvé en cour après que l’auteur-compositeur américain Barry Mann l’eût accusé d’avoir violé ses droits d’auteur sur une chanson qu’il a écrite en 1961 avec Gerry Goffin, Who Put the Bomp (in the Bomp, Bomp, Bomp), une phrase qui est répétée à un mot près dans le titre Deceptacon de Le Tigre. L’affaire a finalement été réglée hors cour en 2021.

Le groupe sera de passage à Vancouver le 3 juillet, à Toronto le 22 juillet et à Montréal le 23 juillet.