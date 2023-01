Pas de nouveau mandat pour Sophie Prégent à la tête de l’UDA

L’actrice avait succédé à Raymond Legault il y a 10 ans. Pierre Curzi, Louise DesChâtelets et Jean Duceppe, entre autres, ont aussi occupé les mêmes fonctions depuis la création de l’Union dans les années 1930.

Après avoir contribué à l’avancement de nombreux dossiers dans la défense des artistes, dont celui de la diversité culturelle et de la parité hommes-femmes, Sophie Prégent croit qu’il est « sain et temps » pour elle de passer le flambeau. Celle qui a également eu de nombreux défis à relever durant la pandémie et les vagues de dénonciation liées au mouvement #MoiAussi compte néanmoins demeurer administratrice au sein de l’ UDA .

L’acteur Pierre-Luc Brillant a annoncé d’emblée son intérêt à prendre la relève. Sur sa page Facebook, il a confirmé qu’il déposait sa candidature en soutenant qu’il se sentait guidé par sa passion « pour les nombreux et profonds enjeux qui concernent la culture québécoise ». Il a salué le chemin parcouru par Mme Prégent durant son mandat : « Elle a fait preuve d’un engagement hors du commun, non seulement pour faire reconnaître la valeur du travail des artistes, mais également pour faire rayonner notre culture chez nous et au-delà de nos frontières », a-t-il écrit.

Les élections débuteront le 20 février prochain.