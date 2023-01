Tuer à cause de la couleur d’un chandail : deux membres de gang plaident coupable

La victime, qui était le père de deux enfants, a été abattue le 29 juillet 2020 en raison de la couleur de son chandail par deux membres du gang de rue West Side Outlaws.

Les accusés, âgés de 26 ans et 25 ans, étaient sous l'emprise de la drogue, selon la procureure de la Couronne, Carla Dewar.

Le soir du crime, les deux meurtriers étaient à la recherche d'un membre du gang de rue Terror Squad pour se venger du meurtre d'un autre membre de leur gang.

Tristen Roy n'avait rien fait dans cette affaire. Il a été ciblé sans raison , déclare Carla Dewar en indiquant que l’homme de 21 ans portait un chandail noir, une couleur qui caractérise les membres du gang de rue Terror Squad.

Un des accusés a été reconnu coupable en décembre de meurtre au second degré. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans.

La procureure de la Couronne explique qu’il a tiré 10 coups de feu depuis sa voiture.

Quant à son complice, il a plaidé coupable d'homicide involontaire et a été condamné à 17 ans de prison.

Les deux hommes ont été initialement accusés de meurtre au premier degré, précise Carla Dewar.

La mère de Tristen Roy, Susan Eva, ne cache pas sa douleur en pensant que ses deux petits-enfants vont grandir sans leur père.

Je m'inquiète beaucoup pour ma famille et mes proches. Mon fils [Tristan Roy] était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment et il a été pris pour une cible à cause de la couleur d'un chandail , dit Susan Eva.

Elle ajoute que d'autres personnes pourraient être victimes de ce genre d'événements.