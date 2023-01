Des pêcheurs font recycler leurs anciens engins de pêche

Les pêcheurs participants déposent leur équipement qui ne sert plus (casiers, cordages, filets, etc.) à l’un des endroits prévus pour cela. Ils ont déjà apporté environ 2000 casiers, estime le Centre Homarus. L’équipement est ensuite transporté par camion pour être recyclé ailleurs.

De nombreux pêcheurs qui conservent leur ancien équipement chez eux peuvent maintenant les faire recycler en grand nombre, souligne la biologiste Maryse Cousineau, directrice adjointe du Centre Homarus, interviewée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

C’est incroyable à quel point il y en a qui ont des centaines et peut-être même des milliers d’engins de pêche dans leur cour, indique Maryse Cousineau. Il y a quand même eu de petits endroits qui vont en petite quantité recycler les engins de pêche, mais là on parle [...] d’un endroit qui va les recycler en grande quantité.

Maryse Cousineau, biologiste et directrice adjointe d'Homarus. Photo : Radio-Canada / Mina Collin

Arrivé à sa destination, l’équipement est démantelé et ses divers matériaux sont triés, dont les métaux, le plastique, etc., pour servir à autre chose.

On peut faire avec le cordage même des boîtes OtterBox pour les téléphones cellulaires , affirme Mme Cousineau, par exemple. Le perron du Centre Homarus, autre exemple, est fait en partie de cordage recyclé.

Le perron derrière le Centre Homarus à Shediac est fabriqué de planches composées en partie de vieux cordages de pêche. Photo : Facebook/Centre Homarus

Le projet est le fruit d’un partenariat de l'Union des pêcheurs des Maritimes ( UPM ), de la Coalition des engins de pêche du Canada atlantique et du Fonds de la nature de Pêches et Océans Canada.

Le transport de l’équipement jusqu’aux lieux du recyclage constitue la principale dépense, mais c’est la solution la plus avantageuse pour les pêcheurs en ce moment, ajoute Mme Cousineau.

On s’entend qu’au prix de l’essence, ce n’est pas donné. Alors, ça fonctionne tout de suite avec des fonds. Il y a aussi qu’amener les trappes sur un site d’enfouissement en général, ça coûte [aux pêcheurs] parce que c’est par poids. Alors, on est super chanceux avec certains fonds de la Coalition. C’est gratuit pour l’instant , dit-elle.

Étendre le projet

Le projet de recyclage dans la Péninsule acadienne s’adresse pour le moment aux pêcheurs de la zone 23, mais une annonce concernant ceux de la zone 25 (le détroit de Northumberland) aura lieu prochainement, selon le Centre Homarus.

Dans la zone 25, ce qui a pris un peu de temps, c’est de trouver des sites qui sont bons pour aller déposer. L’année prochaine, on va vraiment étendre ça, mais là, cette année, on eu le go ça ne fait pas longtemps à Cocagne. Alors les pêcheurs vont pouvoir amener ça à un autre site privé à Cocagne pour faire la même chose , fait entendre Maryse Cousineau.

Avec les renseignements de l'émission La matinale