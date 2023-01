GoldenEye 007 débarque sur les consoles Nintendo Switch et Xbox fin janvier

Le légendaire jeu vidéo du studio Rare, GoldenEye 007, qui vient de célébrer ses 25 ans, marquera son retour le 27 janvier dans une version rematricée pour les consoles Nintendo Switch et Xbox.

Les joueurs et joueuses adeptes de ce mythique jeu de tir de l’agent secret James Bond, sorti d’abord pour la console Nintendo 64 en 1997, pourront même lancer une partie en résolution 4K sur les consoles Xbox One, Series S et X.

Microsoft offrira sur ces appareils le mode multijoueur local en écran partagé, en plus de la campagne solo et des fameuses options de triche (cheat options). Le titre est gratuit pour les personnes qui ont acheté Rare Replay sur Xbox, et il est également inclus dans l’abonnement à la Xbox Game Pass.

Les propriétaires de la Nintendo Switch pourront de leur côté aussi jouer en exclusivité en mode multijoueur en ligne. Il faudra toutefois souscrire l’abonnement au service Nintendo Switch Online avec l’extension de jeux classiques de Nintendo 64 et Sega Genesis pour avoir accès au titre.

Une version rematricée attendue depuis longtemps

Le jeu GoldenEye 007 s'inspire du film à succès GoldenEye (1995) de la saga James Bond. Il a révolutionné le monde des jeux de tir à la première personne à son lancement deux ans plus tard, avec sa campagne enlevante, sa mécanique de jeu innovante et son mode multijoueur compétitif.

Fort de ce succès, le développeur Rare a commencé en 2007 à travailler sur une version rematricée du jeu pour la Xbox 360, plus précisément sur la plateforme Xbox Live Arcade, une section du service en ligne de Microsoft proposant des jeux à télécharger, selon ce que rapportait la BBC en 2021.

Le projet avait finalement avorté un an plus tard, bloqué par un conflit entre les différentes parties détenant des droits sur le titre – notamment Nintendo, Microsoft (qui a acheté Rare en 2002) et Eon Productions.

Il semble que les entreprises aient mis de côté leurs différends pour faire naître cette version rematricée très attendue de GoldenEye 007.