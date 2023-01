Des photos prises par Paul McCartney à l’ère de la Beatlemania exposées à Londres

Associated Press

La National Portrait Gallery a annoncé mercredi que l'exposition, intitulée Eyes of the Storm ( les yeux du cyclone ), contribuera à marquer sa réouverture en juin, après trois années de rénovations.

Le directeur de la galerie, Nicholas Cullinan, a relaté que le chanteur et bassiste des « Fab Four » avait contacté la galerie en 2020 pour dire qu'il avait redécouvert un lot de photos de 1963 et de 1964 qu'il pensait perdues.

Autoportraits dans un miroir de Paul McCartney à Paris en 1964. Photo : Paul McCartney

Cullinan a dit qu'il s'agissait d'un ensemble extraordinaire d'images d'un moment culturel célèbre et important, et prises par quelqu'un qui était vraiment, comme le titre de l'exposition l'indique, dans l'œil du cyclone .

L'exposition se tiendra du 28 juin au 1er octobre.