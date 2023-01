Pêches et Océans : les fermes d’élevage ne sont pas seules responsables du pou du saumon

Une étude de Pêches et Océans Canada (POC), publiée en janvier, conclut que les fermes d’élevage du saumon atlantique ne sont pas les seules responsables des infestations de poux du saumon, une espèce de pou de mer, chez le saumon sauvage juvénile du Pacifique en Colombie-Britannique.

Les données ont été collectées entre 2016 et 2021.

Aucune association statistiquement significative n’a été observée entre la pression d’infestation attribuable aux fermes d’élevage de saumon atlantique et la probabilité d’infestations de L. salmonis [le pou du saumon] chez le saumon kéta et le saumon rose juvéniles sauvages dans la baie Clayoquot, la baie Quatsino, les îles Discovery et l’archipel Broughton , conclut POC dans son rapport.  (Nouvelle fenêtre)

Le Ministère écrit dans son rapport que l’absence de statistiques significatives signifie que la présence d’infestation de poux chez des saumons juvéniles sauvages du Pacifique en migration ne peut s’expliquer seulement par les infestations de poux provenant des fermes.

Le rapport conclut également que d’autres études sont nécessaires pour déterminer l’impact d’autres facteurs environnementaux, physiques et biologiques sur la transmission du pou de mer.

Un pou qui divise

Le lien entre les poux des saumons des fermes d’élevage et les infestations de poux chez les saumons sauvages du Pacifique a fait l’objet de maintes études et attise les passions de part et d'autre.

L’étude de Pêches et Océans Canada est déjà citée par des représentants de l’industrie des fermes d’élevage, qui affirment que celle-ci a conclu que les fermes d’élevage ne présentent pas de risques pour les saumons sauvages.

D’autres intervenants du secteur, comme Alexandra Morton, biologiste et militante de l’organisme Raincoast Research Society, citent des études précédentes qui affirment que des propriétaires de fermes d’élevage ne signalent pas correctement toutes les infestations de poux du saumon dans leurs enclos.

Un pou du saumon tenu par des pinces. Photo : Reuters / Clodagh Kilcoyne

Même face à une quantité énorme de preuves, ils continuent à nier ce qui est si simple et évident : l’impact du pou de mer , affirme la militante.

L’étude de Pêches et Océans Canada mentionne que des études antérieures ont montré des liens entre les infestations de saumons d’élevage et de saumons sauvages dans un secteur de 30 kilomètres autour des fermes d’élevage.

Ottawa doit prendre une décision au sujet de l'avenir des fermes d’élevage des îles Discovery, qui sont parmi les secteurs étudiés par cette étude.

Avec des informations de Jon Hernandez