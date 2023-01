Énergie : il y aura une commission parlementaire au Québec, affirme le PQ

Ce dernier dit avoir obtenu cette information lors de sa rencontre présessionnelle de la veille avec le premier ministre. La prochaine étape consiste à définir les paramètres de cette commission, a indiqué le chef péquiste.

La Coalition avenir Québec (CAQ) et les partis d'opposition sont largement à couteaux tirés, depuis un certain temps, à propos des futures orientations énergétiques de l'État, surtout dans la foulée de la démission de Sophie Brochu, l'ex-PDG d'Hydro-Québec.

Lors de la plus récente campagne électorale, la CAQ avait déjà fait part de son intention de construire de nouveaux barrages, dans le nord du territoire, afin de répondre à la demande qui ira en forte augmentation, notamment en raison, dit-on, de l'électrification des transports.

Tout le monde se pose la question : pourquoi des barrages, tout d'un coup? s'est demandé le chef du Parti québécois.

Ça peut être une bonne idée; ça peut être une idée problématique. Normalement, c'est le fruit d'une planification et d'une réflexion sur les besoins énergétiques et l'impact des changements climatiques.

Mme Brochu avait, elle, plutôt plaidé pour la sobriété énergétique afin de réaliser des économies d'énergie et ainsi éviter les investissements massifs et les longs délais de construction associés à de nouveaux barrages. Sans oublier les impacts environnementaux provoqués par ces chantiers géants et le remplissage des réservoirs.

Au sujet du choix d'un ou une remplaçant(e) pour Mme Brochu, M. Saint-Pierre Plamondon dit craindre que la nomination ne soit pas uniquement basée sur le mérite et les compétences, mais découle aussi d'une tendance partisane, pour obtenir le plus de collaboration possible de la part de la société d'État .

À ses yeux, si le choix de la personne devenant PDG d'Hydro-Québec obtenait l'aval d'un ou deux chefs de l'opposition, et si l'on constate que cette candidature est basée sur le mérite et les compétences, alors cela donnerait plus de légitimité à la chose .

Du nationalisme verbal

Paul St-Pierre Plamondon n'a pas non plus manqué l'occasion d'écorcher le premier ministre Legault au sujet de la querelle entre Québec et Ottawa sur la question du recours à la clause dérogatoire.

Au dire du chef péquiste, le chef de la CAQ s'adonne au nationalisme verbal dans cette affaire, mais aussi dans d'autres dossiers qui font brûler le torchon entre les deux capitales.

C'est une chose de lancer des tweets disant "ce matin, je suis fâché", mais on se pose la question : ensuite, qu'est-ce qu'il y a? a-t-il lâché.

Et c'est une tendance que nous voyons en Culture, en Immigration, à Roxham, dans le financement de la Santé, dans l'application de la Loi 101 au sein des entreprises à charte fédérale... La CAQ sait que c'est payant de faire des déclarations nationalistes, mais en sachant très bien que son rapport de force est nul et que ça n'avancera pas.

Des candidats défaits comme porte-parole

Par ailleurs, le PQ a annoncé mercredi, 48 heures après avoir nommé la députée défaite Méganne Perry-Mélançon comme porte-parole nationale extraparlementaire, que 11 candidats non élus au scrutin du 3 octobre dernier agiront eux aussi à titre de porte-voix.

Ces personnalités, qui seront invitées de façon ponctuelle par l'un ou l'autre des trois députés péquistes, prendront la parole sur une diversité de sujets à titre d'experts mandatés par le parti.

Celui-ci les consultera également dans l'optique de prendre le pouls de la population sur différents enjeux et de s'assurer que les élus les comprennent bien.