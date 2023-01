La CSN se prépare pour une année chaude dans la région

Répartis en 31 syndicats, ces 4000 travailleurs proviennent principalement du secteur public, où un bras de fer se dessine avec le gouvernement du Québec.

Selon Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue - Nord du Québec (CCATNQ-CSN), les premières offres du Conseil du Trésor ont contribué à fouetter les troupes vers une importante mobilisation.

C’est clair que la négociation ne s’annonce pas simple, reconnaît-il. Il y a une déconnexion du Conseil du Trésor, avec une offre clairement éloignée des besoins, à environ 9 % sur cinq ans. Avec une inflation à 7 % l’an dernier seulement, ça veut dire une réelle perte de pouvoir d’achat des travailleurs.

« Nos gens sont tannés de ne pas être respectés. Québec ne mesure pas l’impact de cette insulte pour les travailleurs. C’est clair qu’il devra faire mieux. » — Une citation de Félix-Antoine Lafleur, président régional de la CSN

Des solutions concrètes à proposer

La CSN estime que Québec ne prend pas les moyens nécessaires pour contrer l’exode des travailleurs vers le privé, une situation qui entraîne des coûts supplémentaires et un système à deux vitesses. Le syndicat entend d’ailleurs dévoiler dans les prochains jours une campagne pour présenter des solutions concrètes afin de contrer l’utilisation du privé dans le système de santé, y compris le mode de rémunération des médecins.

On veut lancer un message clair que des solutions existent dans le public pour que le système soit efficace , mentionne M. Lafleur.

Ce ne sont pas des solutions désincarnées. Ça passe notamment par un retour à l’utilisation des CLSC comme porte d’entrée, soutient-il. On a vu plusieurs points de services ruraux abandonnés dans la région, alors que, dès leur fondation, ils visaient à donner des services de proximité et accessibles. On s’en éloigne avec les groupes de médecine familiale. Ce sont des entreprises privées pour la grande majorité. On ne vient pas régler le problème du public. Le gouvernement doit prendre le leadership avant qu’il ne soit trop tard.

En 2022, quelque 800 membres, répartis dans 11 syndicats affiliés au Conseil central, ont conclu de nouveaux contrats de travail.