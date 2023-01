Le Québec rate-t-il la vague de l’aquaculture?

Résultat : la majorité des poissons élevés en pisciculture marine que l’on trouve en épicerie vient des provinces maritimes ou du Chili, un très gros producteur mondial.

L’aquaculture est en train d'exploser partout sur la planète, sauf ici, alors qu'on est assis sur un potentiel d'eau, de terrains et d'électricité qui, théoriquement, nous permettrait d'avoir des grosses productions ou à tout le moins plusieurs petites qui combleraient le marché intérieur , estime Benoît-Michel Béïque, pisciculteur dans Charlevoix, qui vend ses poissons dans la région de Québec.

Le plan stratégique du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) est de doubler la production de poissons de pisciculture du Québec d’ici 2025. Quand on voit le projet qui vient d'être autorisé en Gaspésie, le MAPAQ aurait atteint son objectif de doubler la production. Ça serait le premier producteur de saumons au Québec. Mais est-ce qu'il reste encore du développement malgré ce projet-là? Oui , explique Dominic Marcotte, ingénieur au MAPAQ.

Un marché surtout destiné à la restauration

Selon Benoît-Michel Béïque, les poissons élevés en pisciculture sont surtout destinés à la restauration. C'est vraiment là qu’est la demande. Les marchés d'épicerie sont plus durs à percer, étant donné que les volumes sont faibles , estime le pisciculteur, aussi premier vice-président de l’Association des aquaculteurs du Québec.

Opercule, la première pisciculture en milieu urbain à opérer au Québec, dessert elle aussi principalement des restaurants et quelques petites épiceries de quartier. L’entreprise située en plein quartier industriel à Montréal approvisionne le restaurant Candide, qui met en valeur des produits locaux.

Le restaurant Candide propose dans son menu de l'omble chevalier pêché directement à Montréal. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Pour les pisciculteurs, le nerf de la guerre est d’offrir ces produits à des prix raisonnables. On est capables de le faire dans une certaine mesure. En termes de prix, ce n’est pas une si grosse différence que ça par rapport aux autres produits en épicerie qui viennent de l’extérieur et pour lesquels on paye finalement une taxe environnementale , ajoute Benoît-Michel Béïque.

Des normes environnementales très strictes

Les aquaculteurs québécois doivent être en mesure de rejeter le phosphore produit par les poissons dans un milieu récepteur qui est apte à le recevoir.

Ici, on s'est dotés de normes environnementales qui sont pratiquement les plus sévères de la planète. Elles sont 1000 fois plus sévères que celles du Chili, où le gros de l'élevage se fait en cages marines dans l'océan , estime le pisciculteur Benoît-Michel Béïque.

« Est-ce que c'est pire pour l'environnement de produire ici en polluant un peu ou d'acheter un produit qui vient de l'extérieur et qui a fait des milliers de kilomètres? Ce sont des choix de société qu'il faut regarder. » — Une citation de Benoît-Michel Béïque, premier vice-président, Association des aquaculteurs du Québec

La pisciculture des Bobines a décidé d’investir et d’innover pour prendre d'assaut le marché québécois. Cette entreprise située en Estrie s’est dotée d’infrastructures pour filtrer sa production de 210 tonnes. On veut être capables de mieux contrôler nos rejets. On travaille en circulation intensive. On utilise seulement 8 % d'eau fraîche , explique Normand Roy, président de la Ferme piscicole des Bobines.

La pisciculture des Bobines, située en Estrie, s’est dotée d’infrastructures pour filtrer sa production et contrôler ses rejets de phosphore. Photo : Radio-Canada / L'épicerie

Étant donné que les élevages en mer se font dans des cages flottantes, il est plus difficile de contrôler les maladies et on doit avoir davantage recours aux antibiotiques, selon Normand Roy. Dans un milieu terrestre, on contrôle tous les paramètres.

La pisciculture Les Bobines est la seule pour le moment à distribuer ses produits en supermarchés ou grandes surfaces, mais seulement en Estrie et à Montréal. On est en voie d'augmentation de production, mais on ne pourra jamais suffire à la demande québécoise. Il faudrait qu'il y ait d’autres producteurs qui s'intéressent à la production , dit le président des Bobines.

Depuis 2016, Écosystèmes alimentaires urbains (ÉAU) accompagne justement de nouveaux projets en pisciculture au Québec. L’organisme développe des fermes aquaponiques, qui produisent des poissons, mais également des légumes et des fruits.

En attendant une plus grande accessibilité des produits de pisciculture, le MAPAQ assure travailler très fort avec les promoteurs pour en ajouter dans les prochaines années .

Avec les informations de Johane Despins.