Le 12 décembre 1979 au Ce soir, le journaliste Paul Toutant assiste à l’une des premières conférences données par le prophète Raël.

Reportage de Paul Toutant qui présente le nouveau prophète Raël en visite à Montréal et qui présente une conférence au Théâtre Saint-Denis sur la fin du monde. Le bulletin de nouvelles est animé par Gérard Marie Boivin.

L’événement, qui est présenté au théâtre Saint-Denis, fait salle comble.

À cette époque, le mouvement raëlien compte 2500 adhérents au Québec et 2000 en Europe.

Raël, de son vrai nom Claude Vorilhon, est un français d’origine alors âgé de 33 ans qui prétend avoir rencontré des extraterrestres en 1975. Ces derniers, qu’il appelle les Élohims, l’auraient amené sur leur planète et lui auraient révélé le secret de l’origine de l’homme.

Selon les croyances raëliennes, les humains ont été créés en laboratoire, ils ont maintenant atteint le stade où ils peuvent comprendre leur destinée et les extraterrestres sont prêts à atterrir pour les faire rentrer dans l’âge d’or.

Durant la conférence, il est beaucoup question de la fin du monde. Ce qui est le plus spectaculaire au sujet de Raël, lance le journaliste incrédule, ce sont ses propres origines, le jeune Français a en effet le même père que Jésus.

Le prophète autoproclamé raconte qu’il n’y a pas de miracle, que Jésus marchait sur l’eau en raison d’un rayon projeté par les Élohims. Même chose pour la multiplication des pains, qui serait une intervention scientifique des Élohims.

En 1979, la cotisation annuelle d’un membre de la secte est fixée à 250 $. Le prophète engrange un revenu qui dépasse le million de dollars par an. Plus tard, les raëliens devront verser 10 % de leur salaire au mouvement chaque année.

Le mouvement prône la liberté sexuelle. La méditation sensuelle, les relations sexuelles et l’échangisme sont encouragés entre les membres.

En 1992, quelques membres de la secte se plantent près des écoles secondaires pour distribuer des condoms aux jeunes.

En 1995, la secte, qui compte 32 000 membres répartis dans une quarantaine de pays, est reconnue comme religion à des fins fiscales par le gouvernement du Québec. En obtenant le statut de corporation religieuse par l’inspecteur général des institutions financières, le mouvement peut désormais se soustraire à l’impôt et émettre des reçus pour des dons.

La construction d’une ambassade près de Jérusalem pour accueillir les Élohims compte parmi les grands projets pour lesquels les raëliens amassent des dons.

Le 26 août 1997, le journaliste Gilles Payette visite UFOland, un centre d’interprétation sur les ovnis créé par les raëliens sur leur domaine à Valcourt en Estrie.

Reportage de Gilles Payette au sujet d’UFOLand, un centre d’interprétation à Valcourt en Estrie où se trouve une reproduction de l’OVNI que prétend avoir vu Raël en 1973. Le bulletin de nouvelles est animé par Pascale Nadeau.

Les journalistes présents à cette inauguration sont rapidement à même de constater qu’il s’agit davantage un centre de recrutement pour le mouvement raëlienn.

« Ce qui à première vue apparaît comme une attraction touristique n’est en fait qu’un véhicule publicitaire pour promouvoir le mouvement raëlien. » — Une citation de Gilles Payette

Le centre UFO land sera fermé à l’été 2002.

À la fin de l’année 2002, les raëliens réalisent un exploit en réussissant à faire parler d’eux dans le monde entier.

Le 28 décembre 2002, le mouvement raëlien annonce la naissance d’Ève, le présumé premier bébé cloné par Clonaid, le laboratoire raëlien chapeauté par la docteure Brigitte Boisselier.

Il s’agit bien entendu d’une immense supercherie. Mais le monde s'inquiète, la communauté scientifique s'indigne et les médias s'interrogent sur leur rôle.

La secte profitera largement de l'énorme battage médiatique entourant cette présumée première de l'histoire humaine.

Le société Clonaid refuse de fournir une preuve scientifique de la prétendue naissance d'un premier clone humain.

Raël, le fondateur de Clonaid, invoque la protection de l'enfant pour la soustraire aux tests d'ADN.

« Habile manipulation médiatique d’un gourou illuminé ou phénoménale percée scientifique, personne ne saurait le dire. La société raëlienne Clonaid annonce la naissance d’un deuxième bébé prétendument cloné, mais sans l’ombre d’une preuve. » — Une citation de Daniel Lessard

Le 4 janvier 2003, Clonaid annonce la naissance d’un deuxième bébé cloné.

Reportage de Luc Lapierre au sujet de l’annonce de la naissance d’un deuxième présumé bébé cloné. Appel au scepticisme de la part des journalistes et analyse de la tactique de Raël pour faire parler du mouvement raëlien.

Le journaliste Luc Lapierre présente un reportage sur cette nouvelle annonce. Il s’entretient avec Claude Cossette, professeur en création publicitaire à l’Université Laval sur la stratégie de Raël pour faire parler de lui le plus longtemps possible en faisant languir les médias et la communauté scientifique qui réclament des preuves.

« Dans les salles de nouvelles, les journalistes sont de plus en plus nombreux à réclamer un retour au scepticisme dans ce dossier. » — Une citation de Luc Lapierre

Raël réside maintenant au Japon et le siège social du mouvement est établi à Genève en Suisse. La secte de Raël est aujourd’hui présente dans 120 pays et compterait quelque 100 000 membres.